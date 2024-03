Ex-dirigentes do Inter são condenados a prisão; entenda

Vitorio Piffero, ex-presidente do Inter, é condenado a prisão - (crédito: Foto: Divulgação/Internacional) Jogada10 Jogada10

A Justiça condenou, na última segunda-feira (4), dois ex-dirigentes do Inter. Vitorifo Piffero, ex-presidente, e Pedro Affatato, ex-vice de Finanças, foram condenados a prisão por um esquema de irregularidades no clube durante a gestão entre 2015 e 2016.

2016, aliás, foi o ano em que o Colorado foi rebaixado pela primeira vez. Eles foram julgados pela 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro, em Porto Alegre. A notícia foi dada inicialmente pelo “Correio do Povo”.

Piffero, de 70 anos, foi condenado pelos crimes de estelionato e organização criminosa, pegando, assim, 10 anos e seis meses de prisão em regime fechado e pagamento de multa.

Affatato, por sua vez, foi condenado a 19 anos e oito meses de prisão em regime fechado e multa. A condenação ocorre pelos mesmos crimes de Piffero, com adição de lavagem de dinheiro. Os ex-dirigentes podem recorrer das decisões em liberdade.

O Ministério Público do RS dividiu as investigações em alguns núcleos. A dupla citada foi julgada no núcleo ‘obras’. Foram avaliados os quase 10 milhões de reais gastos pela gestão em obras no complexo do Beira-Rio, mas que não foram encontrados.

Além deles, outras três pessoas foram condenadas na mesma sentença: um engenheiro do Inter à época e dois empresários do ramo da construção civil. Segundo a investigação, mais de R$ 13 milhões foram desviados do clube. Eles deverão ressarcir o Inter com todos os valores obtidos indevidamente.

Outras investigações relacionadas à gestão de Piffero seguem tramitando na Justiça. Elas tratam do futebol e de outros aspectos do clube, e devem ter um desfecho nos próximos meses.

