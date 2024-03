Paulo Andrade aceita convite e troca ESPN pela Globo depois de 20 anos

Paulo trabalhou na ESPN por 20 anos e tem sido o principal destaque da emissora - (crédito: Foto: Reprodução/ESPN) Jogada10 Jogada10

Paulo Andrade, principal narrador da ESPN, deixou a emissora e aceitou convite da Globo. O profissional sai da antiga empresa depois de uma trajetória de 20 anos. Ele decidiu por não estender seu contrato que se encerra nas próximas semanas com a companhia da Disney em São Paulo. A informação inicial é do jornalista Flávio Ricco.

Vale ressaltar que o narrador e a Globo tinham conversas desde 2023. A intenção de Paulo era mudar de ares, buscar ter contato com outras possibilidades dentro do jornalismo esportivo. Assim, o profissional concentrará seu trabalho no Sportv. Mesmo assim, integrará a equipe que transmitirá os Jogos Olímpicos em Paris, neste ano. Um dos fatores principais também era a vontade de diminuir a sua carga de trabalho, algo que terá possibilidade na empresa da família Marinho.

Na ESPN, ele se tornou o principal narrador da casa. Especialmente com a ligação que construiu na Premier League, o Campeonato Inglês, com descrições emocionantes das partidas. Também chegou a trabalhar em outros campeonatos de fora do Brasil, mas com menos frequência.

Prova disso é que ele se tornou versátil e passou a narrar jogos também da Libertadores. Desse modo, sua atuação profissional foi marcante para diversos torcedores de clubes brasileiros. Alguns exemplos são as torcidas do Flamengo e Fluminense. Afinal, Andrade esteve na transmissão dos títulos do Rubro-Negro e da conquista inédita do Tricolor.

Último trabalho de Paulo Andrade na ESPN

Antes de se despedir da emissora da Disney, Paulo Andrade narrou a goleada por 6 a 0 do Arsenal sobre o Sheffield, pela Premier League, na última segunda-feira (04). A tendência é de que o narrador Rogério Vaughan assuma o protagonismo na ESPN.

Paulo passou a fazer parte do elenco da companhia com sede exclusiva em São Paulo a partir de outubro de 2003. Anteriormente, ele estava no SBT, onde narrou o Campeonato Paulista no começo daquele ano. Com o destaque de sua atuação, ele recebeu o convite para trabalhar na ESPN.

