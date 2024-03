Ex-Botafogo, Luís Castro é hostilizado no Oriente Médio: ‘Técnico falido’

Castro trocou o Botafogo pelo Al-Nassr, na metade do ano passado - (crédito: Foto: Divulgação/Al Nassr) Jogada10 Jogada10

Ex-Botafogo, Luís Castro não vive uma fase muito confortável na Arábia Saudita. Pelo menos, em termos de aceitação no Oriente Médio já que, financeiramente, está muito bem. Nesta semana, o técnico português sentiu, então, de perto a ira da torcida do Al-Nassr. Sobretudo, após ver sua equipe cair diante do Al-Hilal, do compatriota Jorge Jesus, por 1 a 0, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions Asiática.

Após o embate contra o rival, torcedores do Al-Nassr perderam a paciência com o comandante lusitano e passaram a hostilizar Castro, mesmo com o título da Liga dos Campeões Árabes, no ano passado.

“Treinador falido”, escreveu, para o português, um simpatizante da equipe de Cristiano Ronaldo e Anderson Talisca. Este último, agora, lesionado, aumentando o número de dores de cabeça para o Mister.

Para piorar, na liga saudita, o Al-Nassr também é superado pelo Al-Hilal. A equipe de Castro está na segunda colocação, com 53 pontos, nove atrás do time de Jorge Jesus, ponteiro isolado.

A situação de Castro na Arábia Saudita também animou alguns torcedores do Botafogo, saudosos pelo treinador que deixou o time alvinegro disparado na liderança do Brasileirão, em 2023, seduzido pelo vil metal dos petrodólares. O Alvinegro está sem treinador desde a demissão de Tiago Nunes. O auxiliar permanente Fábio Matias comandou o escrete alvinegro nos últimos três compromissos e estará no banco de reservas nesta quarta-feira (6), contra o Bragantino, no Nilton Santos, pela Libertadores.

