Eric Faria rasga elogios à camisa do Cruzeiro: ‘Umas das mais bonitas do mundo’

Jornalista da TV Globo, Eric Faria, atualmente como comentarista da emissora, rasgou vários elogios à nova camisa do Cruzeiro, em postagem nas redes sociais, nesta terça-feira (5).

Em publicação na web, aliás, Eric destacou que a camisa da Raposa é uma das mais bonitas do mundo e que tem uma em sua coleção.

Nossa história está escrita nas estrelas!???? Inspirada nas conquistas icônicas de 92 a 95 e no brilho do destino. ???? Garanta o novo manto do Cabuloso no adidas app ou https://t.co/7xFOY0DG2f@adidasbrasil pic.twitter.com/wZEn6FDS0m — Cruzeiro ???? (@Cruzeiro) March 5, 2024

“Pra mim, das mais bonitas do mundo. Sempre achei a camisa do Cruzeiro espetacular. Tenho uma na minha coleção da década de 80″, escreveu em seu perfil oficial no X.

Pra mim, das mais bonitas do mundo. Sempre achei a camisa do @Cruzeiro espetacular. Tenho uma na minha colecao da decada de 80. https://t.co/iAfVXINH0n — Eric Faria (@ericfaria74) March 5, 2024

A nova camisa foi divulgada pelo Cruzeiro na manhã desta terça-feira (5) e se inspira em títulos históricos da Raposa. Toda azul com detalhes, a camisa faz alusão a conquistas do Campeonato Mineiro e Supercopa Libertadores de 1992, além da Copa Ouro e Copa Master de 1995.

A peça já está a venda e sai a R$ 349,99 para adultos e R$ 299,99, para crianças.

