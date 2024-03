CBF anuncia ex-Palmeiras como novo Gerente Geral Técnico das Seleções Masculinas

Cícero recebendo a camisa da Seleção Brasileira - (crédito: Foto: Lesley Ribeiro/CBF) Jogada10 Jogada10

Conforme as mudanças que vem ocorrendo na CBF, a entidade anunciou, na tarde desta terça-feira (5), o novo Gerente Geral Técnico das Seleções Masculinas. Trata-se de Cícero Souza, de 49 anos, que anteriormente trabalhou no Palmeiras por nove anos e três meses. A sua contratação, aliás, foi uma indicação de Rodrigo Caetano, Coordenador Executivo Geral das Seleções Masculinas.

“A CBF está fazendo também uma Seleção forte fora do gramado. A CBF conhece o trabalho do Cícero. Por todos os clubes que passou, demonstrou muita dignidade, empenho e dedicação. Tenho absoluta certeza que na Seleção Brasileira ele vai traduzir tudo isso que representou nos clubes”, disse Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

“Desejo todo sucesso a à comissão técnica e principalmente ao trabalho que está se iniciando com o Cícero. Quero também registrar o meu agradecimento à nossa amiga e presidenta Leila Pereira (do Palmeiras) por ter sido uma parceria no sentido de ajudar a Seleção Brasileira a ter os melhores profissionais”, completou Ednaldo.

Além de trabalhar no Palmeiras, Cícero também tem passagens por Grêmio, Sport e Criciúma (no cargo de Diretor Executivo). Após as palavras do presidente, ele comemorou o novo desafio em sua carreira.

“Muito feliz, com a oportunidade de servir à casa-mãe do futebol brasileiro. Já me vejo muito envolvido com as áreas de atuação internas, trabalhando muito com a construção de processos, com análise de desempenho, com a área de saúde e a comissão técnica e interligando muito o futebol com os demais departamentos da CBF, como o Jurídico, a Comunicação e o Marketing”, afirmou Cícero Souza.

