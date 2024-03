Vasco teria incluído Santos e Brusque em proposta pelo Maracanã

Vasco está em parceria com a WTorre na licitação pelo Maracanã - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco) Jogada10 Jogada10

Em entrevista na saída do Palácio Guanabara, onde aconteceu a abertura dos envelopes com propostas técnicas dos concorrentes à licitação do Maracanã, o vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee, declarou que o Vasco teria adicionado jogos de Brusque e Santos na proposta.

Os concorrentes da licitação devem comprovar que detém pelo menos 25 datas oficiais para jogos de futebol. Dos quais 75% devem ser das seguintes competições: Brasileirão (Séries A e B), Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana.

O Vasco até conseguiria esse mínimo por conta própria, mas, para se ter pontuação máxima no item e, consequentemente mais chances, precisaria apresentar pelo menos 70 datas por ano, o que explicaria a adição de Brusque e Santos.

“A gente pode ver que o consórcio do Vasco, para completar o número de jogos, utilizou direitos de jogos de clubes de fora do Rio, no caso o Brusque e o Santos. Ainda vamos precisar examinar com calma. Mas todo princípio dessa licitação é para atender ao Estado do Rio, aos times do Rio. A gente entende que não vai passar isso, porque não é de boa fé. Então a gente entende que vai ser reprovado. Na hipótese que seria absurda (de não reprovar), a gente vai impugnar”, revelou Dunshee.

Brusque e Santos, cabe salientar, são clubes que deverão passar por obras em seus estádios ao longo do ano. O edital não veda participação de clubes de fora do Rio.

