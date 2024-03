São Paulo anuncia a contratação de André Silva

André Silva é oficializado no São Paulo - (crédito: Foto: Divulgação / São Paulo) Jogada10 Jogada10

O São Paulo anunciou a chegada de mais um reforço para a temporada. André Silva, atacante de 26 anos, foi, enfim, anunciado pelo tricolor. O jogador chega proveniente do Vitória de Guimarães (POR).

O brasileiro comentou a sua chegada, afirmando que sempre quis jogar pelo São Paulo. E, também, prometendo ’empenho e dedicação’.

“Agradeço pelo momento que estou vivendo, porque o São Paulo é o clube que eu sempre quis jogar, é um clube histórico. O torcedor pode esperar muita dedicação e empenho. Estou ansioso para ter o primeiro contato com a torcida são-paulina no MorumBIS”, disse ao site oficial do clube.

Confira abaixo o vídeo de anúncio

E tem reforço para o ataque tricolor!#VamosSãoPaulo ???????? pic.twitter.com/Bj4DlBWIGm — São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 5, 2024

André vem de grande fase no Vitória, tendo marcado 13 vezes em 28 jogos na atual temporada, com gols, inclusive, diante das maiores equipes de Portugal, como Benfica, Sporting e Porto.

