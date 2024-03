De contrato renovado, Vini Jr exibe chuteira com cor exclusiva

Vini Jr está de contrato novo e cores exclusivas - (crédito: Foto: Divulgação / Nike) Jogada10 Jogada10

O brasileiro Vini Jr está novamente amando a Nike. Após momentos de atrito, o jogador está de contrato renovado e agora terá algo exclusivo.

O atleta do Real Madrid terá uma chuteira com uma cor que somente ele terá como atleta da fornecedora de material esportivo. Aliás, isso foi feito pela Nike para mostrar que a parceira está melhor do que nunca.

Afinal, Vini Jr andou às turras com a Nike. O atleta está vinculado com a empresa desde os 13 anos. No entanto, no fim de 2022, se sentiu desprestigiado ao entender que não era valorizado o suficiente. Assim, ele tentou romper o contrato e não participou de campanhas.

A situação chegou a ficar tão crítica que Vinicius usou modelos antigos na Copa do Mundo do Qatar, algo que estremeceu a relação com a fabricante.

O limite ocorreu em fevereiro de 2023, quando Vini entrou em campo, contra o Valência, com chuteiras pretas, sem marcas. No segundo tempo, o atacante retornou com calçado da Nike.

Como a relação mudou

A visão de Vini Jr sobre a relação com a Nike pode até estar certa. No entanto, mudou diante da atuação do jogador contra o racismo. Vítima constante de episódios criminosos, o atacante passou a ter mais prestígio dentro da empresa. Aliás, isso fez o contrato ampliar: antes era até 2028 agora até 2030.

