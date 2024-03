Anderson Talisca tem lesão confirmada e desfalca o Al-Nassr

Anderson Talisca vai tratar lesão na Itália - Foto: Reprodução / Twitter - (crédito: Foto: Reprodução / Twitter) Jogada10 Jogada10

Baixa importante para a sequência de temporada do Al-Nassr, da Arábia Saudita. O brasileiro Anderson Talisca sofreu uma desinserção do músculo Reto Femoral na coxa esquerda. De acordo com informações da imprensa saudita, o atacante de 30 anos deve ficar fora dos gramados por cerca de sete semanas.

A lesão de Anderson Talisca aconteceu durante o treinamento de preparação para o jogo contra o Al-Ain, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions da Ásia. Dessa maneira, o brasileiro desfalcou o time comandado pelo técnico Luís Castro, que mesmo com Cristiano Ronaldo em campo, saiu com a derrota por 1 a 0.

Ao mesmo tempo, Talisca segue como desfalque para o jogo da volta, onde o Al-Nassr precisa vencer por dois gols de diferença, em casa, para avançar à semifinal.

Na atual temporada, Anderson Talisca marcou 26 gols e deu seis assistências em 31 jogos com a camisa do Al-Nassr. No entanto, o atacante não foi convocado para a Seleção Brasileira, sendo uma decisão questionável para alguns torcedores.

Rumo à Itália???????? para encarar mais um desafio ????! Hoje inicio uma jornada de superação para tratar uma desinserção do músculo Reto Femoral. Agradeço demais ao apoio dos fãs e ao suporte do clube nesse momento ????. A lesão faz parte do esporte, mas minha determinação é ainda… pic.twitter.com/VwKQAAmEG9 — Andersontalisca (@talisca_aa) March 5, 2024

Além disso, o brasileiro não estará disponível para o jogo contra o Al-Hilal, pelas semifinais da Copa da Arábia Saudita. A data do jogo ainda não está definida, mas a expectativa é que aconteça na segunda metade de março.

