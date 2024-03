Brasil x México: onde assistir e escalações

Jogadoras da Seleção Brasileira durante treinamento - (crédito: Foto: Leandro Lopes/CBF) Jogada10 Jogada10

Após eliminar a Argentina por 5 a 1 na fase anterior, a Seleção Brasileira encara o México nesta quarta-feira (6), pelas semifinais da Copa Ouro Feminina. A partida será no Estádio Snapdragon, em San Diego, nos Estados Unidos, às 21h (horário de Brasília). A Canarinho está invicta na competição, com quatro vitórias em quatro jogos, além de 12 gols marcados e nenhum sofrido.

Onde assistir

A ESPN 4 e o Star+ transmitem a partida da Seleção Brasileira contra o México.

Como chegam Brasil e México

A Seleção Brasileira, que irá com força máxima para essa partida, chega com moral para o confronto. Afinal, nos últimos três encontros, foram três vitórias brasileiras, todas com goleadas. Somando os placares desses jogos, o resultado é 13 a 0 (3 a 0, 6 a 0 e 4 a 0).

Mas, de qualquer forma, as brasileiras pregam respeito diante das mexicanas. Afinal, segundo a meia Ary Borges, a seleção do México vem crescendo no futebol feminino.

“O México tem feito uma competição muito boa, ganhou dos Estados Unidos com um jogo na casa delas. Assim, sabemos que é uma grande seleção, que vem crescendo dentro do cenário do futebol feminino, e que tem uma liga que tem crescido também. Então, isso consequentemente está alavancando a seleção”, disse Ary Borges ao site oficial da CBF.

O México chega para essa partida após eliminar o Paraguai por 3 a 2 nas quartas de finais. Aliás, a equipe do técnico Pedro López é responsável pela maior goleada desta edição, com a vitória por 8 a 0 contra a República Dominicana.

BRASIL X MÉXICO

Copa Ouro Feminina – Semifinais

Data e horário: 06/03/2024, 21h (de Brasília)

Local: Estádio Snapdragon, em San Diego (EUA)

BRASIL: Luciana (Gabi Barbieri); Thaís Ferreira, Lauren e Rafaelle; Aline Gomes, Julia, Ary Borges e Bia Menezes; Bia Zaneratto, Geyse e Debinha. Técnico: Arthur Elias

MÉXICO: Barreras; Ferral, Bernal, Karen Luna e Espinoza; Alexia Delgado, Karla Nieto e Hernández; Pelayo, Palacios e Ovalle. Técnico: Pedro López

