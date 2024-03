Manchester City x Copenhagen: escalações e onde assistir

Jogadores do Manchester City durante treinamento da equipe - Foto: Paul Ellis/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Paul Ellis/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O atual campeão da Champions volta a campo nesta quarta-feira (6). Manchester City e Copenhagen se enfrentam no Etihad Stadium, às 17h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da principal competição de clubes do planeta. Em casa, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola pode perder por até um gol de diferença, que garante a vaga nas quartas de final após o triunfo por 3 a 1 no primeiro duelo.

Como chega o Manchester City

O City vem de uma vitória importante no clássico contra o Manchester United e tem a classificação encaminhada após a vitória por 3 a 1 sobre o Copenhagen no jogo de ida. Dessa maneira, é possível que o técnico Pep Guardiola faça algumas alterações na equipe para o jogo desta quarta-feira, uma vez que o time segue na briga pelo título da Premier League e na Copa da Inglaterra.

Ao mesmo tempo, o único desfalque confirmado para o City neste duelo de volta das oitavas fica por conta de Jack Grealish, com lesão muscular.

Como chega o Copenhagen

O clube dinamarquê terá que fazer algo inédito para avançar na Champions: vencer o Manchester City. Nos cinco duelos entre as equipes na história, os ingleses levaram vantagem em todos. Além disso, o triunfo precisa ser por ao menos dois gols de diferença para, ao menos, forçar a prorrogação.

O Copenhagen é o terceiro colocado do Campeonato Dinamarquês, faltando apenas duas rodadas para o final da competição, mas segue com chances matemáticas de título, precisando vencer os dois jogos, além de torcer para tropeços de Brøndby e do líder Midtjylland.

Por fim, o único desfalque para o técnico Jacob Neestrup nesta quarta-feira fica por conta do volante Lukas Lerager com desconforto muscular.

Manchester City x Copenhagen

Oitavas de final da Champions – jogo de volta

Data e horário: quarta-feira, 06/03/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

Manchester City: Ederson; Manuel Akanji, Ruben Dias e Nathan Aké; Rodri e John Stones; Bernardo Silva, Julián Álvarez, De Bruyne e Phil Foden; Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Copenhagen: Kamil Grabara; Kevin Diks, Denis Vavro, Scott McKenna e Elias Jelert; Rasmus Falk, Magnus Mattson e Diogo Gonçalves; Mohamed Elyounoussi, Elias Achouri e Viktor Claesson. Técnico: Jacob Neestrup.

Onde assistir: TNT e Max

