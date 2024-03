Real Madrid x RB Leipzig: escalações e onde assistir

Vini Jr está confirmado para o jogo contra o RB Leipzig, pelas oitavas da Champions - Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O maior vencedor da Champions volta a campo nesta quarta-feira (6). Real Madrid e RB Leipzig se enfrentam às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pelo jogo de volta das oitavas de final da principal competição de clubes do mundo. Em casa, o clube merengue conta com a vantagem do empate para ir às quartas após o triunfo por 1 a 0 na Alemanha.

Como chega o Real Madrid

Com a vantagem do empate para seguir em busca do 15º título, o Real Madrid aparece como favorito para avançar às quartas de final da Champions.

Dessa maneira, a boa notícia para os torcedores merengues é que o técnico Carlo Ancelotti não terá desfalques de última hora para a partida desta quarta-feira. No entanto, Alaba, Courtois e Eder Militão seguem lesionados e continuam como ausências no Real Madrid.

Como chega o RB Leipzig

Por outro lado, o RB Leipzig até fez uma boa partida em casa no duelo de ida, mas acabou sendo derrotado por 1 a 0. Agora os alemães precisam da vitória por pelo menos um gol de diferença para levar a partida para a prorrogação.

Ao mesmo tempo, o Leipzig vem de uma boa vitória por 4 a 1 sobre o Bochum, pelo Campeonato Alemão e aposta todas as fichas diante do maior vencedor da Champions.

Porém, o técnico Marco Rose terá os desfalques de Klostermann, lesionado, e Sunakan, suspenso.

Real Madrid x RB Leipzig

Oitavas de final da Champions – jogo da volta

Data e horário: quarta-feira, 06/03/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Tchouaméni, Rudiger e Ferland Mendy; Valverde, Camavinga e Kroos; Bellingham; Rodrygo e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

RB Leipzig: Gulácsi; Henrichs, Orbán, Lukeba e Raum; Dani Olmo, Haidara, Schlager e Xavi Simons; Openda e Sesko. Técnico: Marco Rose.

Árbitro: Davide Massa (ITA)

VAR: Massimiliano Irrati (ITA)

Onde assistir: Max

