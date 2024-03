Troféu Roberto Dinamite: CBF cria prêmio para artilheiro do Brasileiro

Roberto Dinamite faleceu em janeiro de 2023 - (crédito: Daniel RAMALHO/CRVG) Jogada10 Jogada10

A CBF anunciou, nesta terça-feira (5), uma grande homenagem a Roberto Dinamite, maior ídolo do Vasco. A entidade criou o Troféu Roberto Dinamite, que será entregue ao artilheiro do Campeonato Brasileiro a partir da edição deste ano.

Além do troféu, o vencedor receberá também um prêmio financeiro. O anúncio foi feito pelo diretor de marketing da CBF, Lênin Franco, durante a reunião do Conselho Técnico da competição. O encontro contou com a participação dos 20 representantes da competição.

Dinamite é o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 190 gols. Ele faleceu em janeiro de 2023, aos 68 anos, vítima de câncer no intestino. Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, rasgou elogios ao ídolo-mor do Vasco da Gama.

LEIA MAIS: Concorrentes entregam propostas técnicas por Licitação do Maracanã

“O Roberto Dinamite é uma das maiores lendas do futebol mundial. Ele conseguiu um feito fantástico ao se sagrar o maior artilheiro de todos os tempos do Campeonato Brasileiro. Por tudo isso, nada mais justo que eternizar esse recorde dando o nome deste craque ao troféu do artilheiro da competição”, afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Filho do homenageado, Rodrigo Dinamite participou da reunião e agradeceu a criação do prêmio.

“Fico muito feliz com essa homenagem ao meu pai. Obrigado por manterem o legado do meu pai. Me sinto muito grato”, disse Rodrigo, ex-jogador do Vasco.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.