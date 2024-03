Léo Ortiz chega ao Rio para assinar com o Flamengo: ‘Muito feliz e ansioso’

Léo Ortiz segurando a camisa do Flamengo - (crédito: Foto: Reprodução / FlaTV) Jogada10 Jogada10

Léo Ortiz está no Rio de Janeiro para assinar com o Flamengo. O zagueiro, de 28 anos, desembarcou na Cidade Maravilhosa no início da noite desta terça-feira (5) e foi recebido por alguns torcedores rubro-negros. Antes de firmar o contrato até dezembro de 2028, o defensor passará por exames médicos.

Assim que desembarcou do avião, Léo Ortiz falou sobre o novo desafio em sua carreira. Além disso, o zagueiro revelou ansiedade para vestir a camisa rubro-negra.

“Esses últimos meses foram de uma ansiedade muito grande. Já deu pra sentir o tamanho da torcida do Flamengo. A repercussão que deu nas redes sociais e todo o carinho que já foi demostrado por mim desde o início. Estou muito feliz e ansioso para que dê tudo certo nos exames para que eu possa treinar e me adaptar aos meus novos companheiros, conhecer o ct, que eu já escutei falar que é sensacional. Estou ansioso para tudo isso e muito feliz pela minha chegada”, afirmou para a “FlaTV”.

Braz fala sobre a negociação

Antes da chegada de Ortiz, Marcos Braz também falou com a FlaTV sobre como foi a negociação pelo zagueiro e brincou com a famosa frase “gelo no sangue”, que se tornou um marco do dirigente nas negociações.

“O Flamengo manteve a postura desde o começo. Deixou claro que queria a contratação do jogador. Fizemos algumas reuniões com o empresário e com o próprio jogador. Depois, todo mundo sabe qual foi a dificuldade em relação ao preço, a negociação em si. Tratamos isso como tranquilidade, mas estamos acostumados. Sabíamos que quando estivesse chegando no final da janela iria chegar mais no valor que a gente queria. Sensação de dever cumprido. Tem que ter tranquilidade e gelo (risos)”, disse Braz.

Além disso, Marcos Braz falou que Ortiz estará à disposição para as semifinais do Campeonato Carioca.

Valores

Para contar com Léo Ortiz, em negociação que se tornou uma novela por conta da demora para se chegar a um acordo, o Flamengo pagará 8,5 milhões de euros pela transferência (cerca de R$ 45 milhões). Além disso, o clube carioca se comprometeu a pagar R$ 1,5 milhão em caso de títulos.

Contratações do Flamengo nesta temporada

Ortiz é a terceira contratação do Mais Querido nesta temporada. Anteriormente, o Flamengo contratou os uruguaios De La Cruz e Matías Viña. Mas, não parou por aí! Nas últimas horas a cúpula rubro-negra avançou nas tratativas pelo volante Maycon, que está emprestado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, ao Corinthians.

