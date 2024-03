Brasileirão terá aumento de limite de estrangeiros e treinos em gramado sintético

Brasileirão é a principal competição do calendário nacional - (crédito: Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Jogada10 Jogada10

A pouco mais de um mês para o começo do Brasileirão 2024, o torneio teve novidades confirmadas nesta terça-feira. Afinal, em reunião no Conselho Técnico da CBF, na sede da entidade, os clubes aprovaram medidas importantes.

A primeira novidade é o aumento do limite de estrangeiros na competição nacional. Até ano passado, o número máximo de jogadores não brasileiros relacionados por partida era de sete atletas, mas agora serão até nove. No elenco, contudo, os clubes não têm limite e podem ter mais estrangeiros.

Além do aumento de não brasileiros, outra mudança importante no Campeonato Brasileiro será a possibilidade de treinos em gramados sintéticos. Os times mandantes que tenham pisos artificiais terão de liberar a estrutura para a equipe visitante na véspera do confronto, caso solicitado, para a preparação e reconhecimento.

Para este Conselho Técnico, capitães dos 20 clubes foram convidados, mas nem todos estiveram presentes. Tinga, do Fortaleza, foi um dos que participou e chegou a falar, segundo o “ge”.

O Brasileirão 2024 começa no dia 13 de abril e irá até 8 de dezembro. O atual campeão é o Palmeiras.

