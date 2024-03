Bayern vence a Lazio com dois de Kane e vai às quartas da Champions

Momento do segundo gol marcado por Harry Kane - Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Bayern de Munique voltou a apresentar um bom futebol e foi soberano diante da Lazio nesta terça-feira (5). Com dois gols de Harry Kane, artilheiro da Champions, os bávaros venceram os italianos por 3 a 0 neste duelo de volta das oitavas de final e avançaram com placar agregado de 3 a 1. O experiente Thomas Müller completou o triunfo para o time comandado pelo técnico Thomas Tuchel na Allianz Arena.

A fase de quartas de final será definida por meio de sorteio realizado pela Uefa.

Com os dois gols marcados nesta quarta-feira, Harry Kane chegou a seis nesta edição da Champions e, ao lado de Mbappé, assumiu a artilharia da competição. Morata e Griezmann, do Atlético de Madrid, Haaland, do Manchester City, Galeno, do Porto, e Hojlund, do já eliminado Manchester United, todos com cinco gols, completam a lista.

Dessa maneira, o Bayern de Munique conseguiu dar uma resposta dentro de campo para a má fase da equipe. Distante do título da Bundesliga e eliminado da copa nacional, os bávaros apostam todas as fichas na sequência desta edição da Champions.

Por outro lado, a Lazio se despede da Champions com a derrota nesta quarta-feira. Os italianos tentavam repetir o feito da temporada 1999/00, quando chegou às oitavas de final na melhor campanha da história do clube.

Bayern de Munique x Lazio

O primeiro tempo foi equilibrado, mas o Bayern conseguiu se impor na reta final e construiu a vantagem de 2 a 0 antes do intervalo. A primeira grande chance, inclusive, foi da Lazio, quando Immobile desperdiçou uma oportunidade sozinho na pequena área. Momentos depois, Harry Kane desviou de cabeça após chute errado de Guerreiro e abriu o placar aos 38 minutos. Além disso, Thomas Müller, também de cabeça, ampliou no último lance antes do intervalo.

Com a vantagem no placar, o Bayern controlou o resultado na segunda etapa. A Lazio, com a necessidade de balançar a rede, precisou subir as linhas de marcação e deixou espaços para os donos da casa. Assim, Kane anotou o segundo no jogo aos 20 minutos e encaminhou a classificação. Muller ainda podia transformar a vitória em goleada, mas parou na trave.

