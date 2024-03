Beraldo celebra classificação do PSG na Champions e fala sobre convocação à Seleção Brasileira

Beraldo tem jogado de lateral-esquerdo e de zagueiro no PSG - (crédito: Foto: Ander Gillenea/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Recém-chegado ao Paris Saint-Germain, o zagueiro Beraldo celebrou a classificação às quartas de final da Champions League. Após a vitória sobre a Real Sociedad, afinal, nesta terça-feira, o defensor analisou o resultado e mirou a próxima fase.

“Importante a classificação para a gente e a sequência do restante da temporada. Jogar a Champions League é a realização de um sonho. Vamos ver quem pegaremos na próxima fase e buscar avançar”, disse Beraldo à “TNT Sports”.

Beraldo desembarcou em Paris em janeiro, após o fim da temporada 2023. Sua adaptação, porém, foi rápida e hoje o atleta é titular.

“A minha adaptação eu devo muito ao treinador Luis Enrique por me ajudar. Ele fala espanhol, o que me ajuda muito para que eu compreenda o que ele quer que eu faça. Marquinhos também sempre me instrui o tempo inteiro, e só tenho a agradecer”, declarou.

Veja outros trechos de Beraldo

Diferença entre futebol brasileiro e europeu: “Aqui há diferença, mas já vinha me preparando para esse momento. Quando cheguei pude aproveitar as oportunidades.”

Mbappé: “Mbappé é muito importante e precisamos dele. Temos certeza de que ele nos ajudará no resto da temporada.”

Convocação para a Seleção Brasileira: “Ansioso em poder ouvir o meu nome. Só quero agradecer ao Dorival pela oportunidade de vestir a camisa da Seleção.”

