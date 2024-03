Brahian Palacios chega a Belo Horizonte para assinar com Atlético

Palacios chega para assinar até o fim de 2027 - (crédito: Foto: Fredy Builes/AFP) Jogada10 Jogada10

O atacante colombiano Brahian Palacios já está em Belo Horizonte para assinar contrato de quatro anos com o Atlético Mineiro. Já acertado com o Galo, o jogador que estava no Atlético Nacional, da Colômbia, desembarcou nesta terça-feira (5) em Belo Horizonte. Ele realizará exames médicos nesta quarta para rubricar seu novo vínculo com o Galo.

A viagem de Palacios, iniciada em Medellín, foi longa, com escalas em Lima, Bogotá e Brasília. O jogador vinha atuando regularmente pelo Atlético Nacional, mas sequer ficou no banco no empate com o Junior Barranquilla, pelo Campeonato Colombiano, no fim de semana. Neste ano, ele jogou quatro partidas com o time verdolaga, além de outros quatro jogos no Pré-Olímpico, pela Colômbia.

Palacios, de 21 anos, assinará contrato até o fim de 2027 com o Galo. No Nacional, ele disputou 56 partidas, com quatro gols marcados. O jovem costuma atuar como ponta-direita e chega para assumir a vaga deixada por Pavón, que foi para o Grêmio. O novo reforço atleticano é um dos nomes badalados para a disputa do Brasileirão, que começa em abril.

