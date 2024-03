Sporting x Atalanta: onde assistir, escalações e arbitragem

Gyökeres e Scamacca são referências das duas equipes - (crédito: Marcelo Caitano) Jogada10 Jogada10

A bola vai rolar para mais um jogo da Uefa Europa League 2023/24. Afinal, nesta quarta-feira, o Sporting recebe a Atalanta pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio continental. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Estádio José Alvalade, às 14h45 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN 4 e do Star+ a partir das 14h45 (de Brasília).

Como chega o Sporting

Os portugueses chegam às oitavas de final depois de passarem em segundo pela fase de grupos e disputarem o playoff contra um time da Champions League. No caso o adversário foi o Young Boys, mas os suíços não foram páreos para os lusitanos. Afinal, no agregado, triunfo lisboeta por 4 a 2.

Como chega a Atalanta

Os italianos, que aguardavam o adversário, reencontram o Sporting. Afinal os clubes estavam na mesma chave na fase de grupos. Em duas partidas, foi uma vitória para o clube de Bérgamo e um empate. Agora, contudo, valendo vaga nas quartas de final, todo cuidado é pouco.

SPORTING X ATALANTA

Europa League 2023/24 – Oitavas de final – Jogo de ida

Data e horário: 06/03/2024, às 14h45 (de Brasília)

Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR)

SPORTING: Israel; Diomande, Coates e Matheus Reis; Esgaio, Hjulmand, Daniel Braganca e Nuno Santos; Trincão, Gyökeres e Marcus Edwards (Pote Gonçalves). Técnico: Rúben Amorim

ATALANTA: Musso; Scalvini, Djimsiti e Kolasinac; Hateboer (Zappacosta), Pasalic (De Roon), Ederson e Bakker (Ruggeri) e Koopmeiners; Scamacca (De Ketelaere) e Lookman. Técnico: Gian Piero Gasperini

Árbitro: Daniel Siebert (ALE)

Assistentes: Jan Seidel (ALE) e Rafael Foltyn (ALE)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

