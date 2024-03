De saída do Corinthians, Rojas pode se mudar para time de Messi

Rojas deve rescindir seu contrato, válido até 2027 - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians) Jogada10 Jogada10

O meia-atacante paraguaio Matias Rojas, que está cada vez mais perto de deixar o Corinthians, poderá trocar o Parque São Jorge pela Flórida. É que o jogador está negociando com o Inter Miami, dos Estados Unidos, para a sequência da temporada. O clube estadunidense conta com a argentino Lionel Messi e o uruguaio Luis Suárez com suas principais estrelas. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista César Luis Merlo.

Rojas cobra do Corinthians um valor de direitos de imagem atrasados na casa dos R$ 8 milhões. Embora o clube já tenha afirmado ter feito uma negociação com o paraguaio, o jogador alega não ter recebido a quantia. Dessa forma, estuda acionar o clube na Fifa para receber aos valores a que tem direito, além de pedir a rescisão de seu contrato, válido até julho de 2027.

Para que a negociação com o Inter Miami dê certo, Rojas precisa, primeiramente, se desvincular totalmente do Corinthians. Mas o jogador já aparece convencido a deixar o Timão, uma vez que não houve solução para a pendência financeira. A diretoria corintiana admite que o meia-atacante não deve voltar a jogar pelo clube, que tenta uma rescisão amigável para pagar menos ao jogador.

Com a camisa corintiana, Matias Rojas disputou 30 jogos, sendo dez deles na atual temporada. Ele não marcou gols, mas deu três assistências.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.