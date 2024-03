Vasco faz jogo duro e não libera Maicon para o Vitória

Maicon fez apenas três jogos em 2024 - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

O zagueiro Maicon deverá continuar no Vasco. Alvo do Vitória, o defensor de 35 anos tinha conversas avançadas para defender o clube de Salvador, mas o Cruz-Maltino não tem a intenção de liberá-lo. A informação é do jornalista Gilmar Ferreira.

De contrato renovado até o fim do ano, Maicon faz parte dos planos do técnico Ramón Díaz. O jogador, contudo, é reserva neste começo de temporada, o que motivou o desejo de se transferir ao clube rubro-negro.

O Vasco, na figura de Alexandre Mattos, só admite negociar o jogador caso a proposta do Vitória seja irrecusável. A janela de transferências fecha na quinta-feira, mas voltará a ser aberta entre os dias 1º e 19 de abril apenas para atletas inscritos nos campeonatos estaduais.

Maicon chegou ao Vasco no meio do ano passado, após deixar o Santos. O atleta teve dificuldades no começo, mas conseguiu dar a volta por cima. No fim da temporada, aliás, terminou como um dos destaques na equipe que se salvou do rebaixamento.

Além de Maicon, Ramón Díaz conta com outros cinco zagueiros no elenco cruz-maltino: João Victor, Gary Medel, Robert Rojas, Léo e Zé Victor.

