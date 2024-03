Trinidense x Colo-Colo: onde assistir, escalações e arbitragem

Trinidense e Colo-Colo se enfrentam nesta quarta-feira - (crédito: Marcelo Caitano) Jogada10 Jogada10

A bola vai rolar para mais um jogo da fase preliminar da Libertadores 2024. Afinal, nesta terça-quarta, o Trinidense (PAR) recebe o Colo-Colo (CHI) pela terceira fase do torneio continental. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Estádio Estádio Tigo La Huerta, na cidade de Assunção, às 21h30 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da Paramount+ a partir das 21h30 (de Brasília).

Como chega o Trinidense

Os paraguaios vêm de classificação sobre o El Nacional (EQU) e tentam fazer história. Afinal, o Trinidense está em sua primeira participação na Libertadores e busca a chegada à fase de grupos. Para isso, contudo, começar bem jogando em casa é fundamental.

Como chega o Colo-Colo

Campeão em 1991, os chilenos sonham com mais uma conquista, mas sabem que será extremamente difícil. Na fase passada, o Colo-Colo eliminou o Godoy Cruz (ARG) e tem a chegada de Arturo Vidal como motivador para esta temporada.

TRINIDENSE (PAR) X COLO-COLO (CHI)

Libertadores 2024 – Terceira fase – Jogo de ida

Data e horário: 06/03/2024, 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Tigo La Huerta, em Assunção (PAR)

TRINIDENSE: Samudio; Benítez, Flores, Villalba e Mendoza; De La Cruz, Riveros, Salcedo e Delvalle; Román e Romero. Técnico: Enderson Moreira

COLO-COLO: Cortés; Opazo, Saldivia, Falcón E Wiemberg; Pávez, Vidal e Leo Gil; Zavala, Bolados e Palacios. Técnico: Oscar Villegas

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Tulio Moreno (VEN) e Antoni Garcia (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

