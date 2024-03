Altos x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

Sport terá o Altos, fora de casa, como aversário nesta quarta-feira (6) pela Copa do Nordeste - (crédito: Paulo Paiva/Sport Recife) Jogada10 Jogada10

Altos e Sport se enfrentam nesta noite de quarta-feira (6), às 21h30, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, pela quinta rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. Os anfitriões ocupam a terceira posição no Grupo B, com seis pontos em quatro jogos. A equipe do Recife, contudo, é a segunda no somando sete no mesmo número de partidas do adversário.

Onde Assistir

O canal fechado Nosso Futebol transmite a partida ao vivo.

Como chega o Altos

O clube do Piauí inegavelmente vive boa fase na competição. Prova disso é a vitória por 2 a 1, fora de casa, sobre o Botafogo da Paraíba, na última rodada. Agora como anfitrião, o time conta com o estádio no estilo “alçapão” Lindolfo Monteiro para surpreender o Sport. O clube pernambucano, aliás, tentou alterar o local da pertida em alterar o local da partida devido ao estado precário do gramado, afetado pelas chuvas.

Como chega o Sport

O Leão da Ilha empatou em casa por 1 a 1 com o Fortaleza na última partida pela Copa do Nordeste. Mesmo fora de casa, no entanto, é favorito na partida contra a equipe do Piauí. Inegavelmente com mais tradição, os pernabucanos buscam o resultado positivo para voltar à liderança da chave.

ALTOS X SPORT

5ª Rodada da Copa do Nordeste

Data e horário: 6/3/2024, 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI)

ALTOS: Careca; Luis Guilherme, Leandro Amorim, Arlan e Arthurzinho; Hudson, Brayann, Marcelino,Válber e Róger Gaúcho; Matheus. Técnico: Flávio Araújo

SPORT: Caíque França; Pedro Lima, Alisson Cassiano, Luciano Castán e Felipinho; Felipe, Fabrício Domínguez, Alan Ruíz e Lucas Lima; Romarinho e Gustavo Coutinho. Técnico: Mariano Soso.

Árbitro: Douglas Pereira

Auxiliares: Gleydson Francisco e Ruan Queiroz