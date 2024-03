Palmeiras coloca duas marcas como favoritas a fornecer seu uniforme em 2025

Palmeiras estaria entre Puma e Adidas para ser sua fornecedora em 2025 - (crédito: Foto: Divulgação/Puma/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

Após abrir para concorrência e receber sete ofertas, o Palmeiras tem duas empresas como principais opções para fornecer o material esportivo do clube a partir de 2025. O Verdão tem vínculo com a Puma até o final deste ano, mas vem estudando se vai renovar com a atual fornecedora ou vai fechar com outra. Nesta disputa, a atual fornecedora é uma das preferências, assim como a Adidas.

O Palmeiras quer resolver a situação ainda no primeiro semestre, para agilizar a produção do uniforme para o próximo ano. Para fechar com a nova empresa, o clube vem considerando alguns quesitos, como a capacidade de produção e distribuição das empresas. Contudo, o que o Verdão analisa de verdade é a possibilidade de aumentar seus royalties. O contrato atual com a Puma rende R$ 42 milhões.

O atual contrato com a Puma dá ao Palmeiras a exclusividade no mercado brasileiro. Entretanto, a fornecedora tem um acordo global com o Grupo City, que, no ano passado, adquiriu o Bahia. Por conta disso, o Verdão cogita a mudança. Entretanto, a primeira oferta agradou os dirigentes.

Por outro lado, a Adidas, que forneceu as camisas do clube por 12 anos (2006 a 2018), sinalizou o desejo de voltar, após encerrar o contrato com o São Paulo no fim de 2023. O Verdão se limitou a dizer que a concorrência está aberta. Contudo, a presidente Leila Pereira declarou que a melhor oferta será a escolhida.

Palmeiras terá decisões para tomar no final do ano

A reta final de 2024 será de grandes decisões para a diretoria do Alviverde. Afinal, além da fornecedora, o Palmeiras ainda terá de resolver para o ano que vem o acordo por patrocínio e por placas de publicidade nos jogos do Allianz Parque. Também vale lembrar que o Verdão passará por eleições presidenciais ao fim desta temporada.

