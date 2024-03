Lelê é o líder de participações em gols do Fluminense em 2024

Lelê é o artilheiro do Fluminense na temporada com seis gols até o momento - (crédito: - Foto: Mailson Santana/Fluminense) Jogada10 Jogada10

O elenco principal do Fluminense se reapresentou mais tarde nesta temporada em virtude da decisão do Mundial de Clubes, diante do Manchester City, em 2023, na Arábia Saudita. Nesse sentido, o Tricolor utilizou a escalação com reservas e joias da base em boa parte da Taça Guanabara, e um jogador voltou a se destacar na competição: Lelê.

O atacante foi contratado na temporada passada, depois de ter sido vice-artilheiro do Estadual, com 12 gols, quando defendia as cores do Volta Redonda. Apesar de ter terminado 2023 fora da lista para o Mundial de Clubes, o atacante sempre teve a confiança do técnico Fernando Diniz, que acreditava em seu potencial, ainda mais com uma pré-temporada pela frente.

Bons números em 2024

O jogador tem mostrado que pode ser útil ao longo do intenso calendário, em que os clubes brasileiros necessitarão ter elencos qualificados, sem pausa para a Copa América. Dessa forma, até o momento, Lelê marcou seis gols e deu duas assistências em nove jogos pelo Carioca.

De acordo com dados do portal ‘Sofascore’, o atleta só precisa de 83 minutos para participar de um gol do time de Laranjeiras na competição. Além disso, já teve 31 finalizações (12 no gol), sete passes decisivos e quinze dribles certos. No início do ano, por ter batido metas, teve 70% dos direitos adquiridos pelo clube carioca.

???? Lelê é o líder em gols e em participações em gols (8) do @FluminenseFC em 2024. ???????? ?? 9 jogos

?? 6 gols (!)

????? 2 assistências

? 83 mins p/ participar de gol (!)

???? 31 finalizações (12 no gol)

???? 7 passes decisivos

???? 15 dribles certos (!)

“A pré-temporada dá um ganho enorme. O jogador fica muito mais bem preparado. Não fiz pré-temporada quando cheguei ao Fluminense, estava perto de começar Libertadores e Brasileirão. É uma diferença enorme quando o jogador faz uma pré-temporada. Ele fica muito mais bem condicionado e consegue resistir a temporada todinha.”, disse.

O Fluminense volta a campo no próximo sábado (9), para medir forças com o Flamengo pelo primeiro jogo das semifinais do Campeonato Carioca, Assim, o confronto acontece às 21h (de Brasília), no Maracanã. Por fim, Lelê ficará como opção no banco de reservas, de forma natural, visto que a equipe principal estará em campo.

