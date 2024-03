Conheça Renato Santos, o gari karateca que representará o DF na Europa

Um sonho que parecia distante está prestes a se realizar na vida de Renato Santos, varredor da Sustentare Saneamento, empresa de saneamento presente em diversas unidades da Federação, incluindo o Distrito Federal, onde ele trabalha. A Sustentare é patrocinadora oficial do gari, que também é lutador de karatê. Em 17 de março, ele embarca rumo a Malta, na Europa, onde representará o Brasil pela Seleção Brasileira CNKB, na categoria verde roxa, em dois torneios: o Open Internacional e o Mundial, no World Karate Championships (WKA - World Karate-Do Alliance). Os campeonatos ocorrerão entre 21 e 24 de março.



Em pouco mais de quatro anos de carreira, o atleta contabiliza 31 medalhas e 7 troféus. Em outubro de 2022, ele foi medalhista de ouro no Campeonato Brasileiro de Karatê da CNKB e, em 2023, foi medalha de bronze no mesmo torneio. Ele também venceu o último Campeonato Brasiliense de Karatê, realizado pela CNKB, no Centro Olímpico da Universidade de Brasília (UnB).



Atualmente, Renato Santos é líder pelo segundo ano consecutivo no ranking da categoria disputada por ele pela Federação Brasiliense de Karatê, e vice-líder no ranking da Federação Mineira. A primeira, ele compete pela CNKB, e a segunda pela CBK. O atleta começou a treinar em novembro de 2019, influenciado pelo primo Lincon Vidal, que faz parte da Seleção Brasileira de Karatê. O começo foi difícil por falta de recursos para pagar os equipamentos, inscrições e viagens para as competições.

“Quando tomamos conhecimento de que o Renato estava competindo, decidimos patrociná-lo. Desde então, fornecemos os equipamentos e custeamos todas as despesas dos campeonatos, como as inscrições, passagens aéreas/terrestres e hotel”, explicou Rejane Costa, superintendente regional da Sustentare Saneamento.



Renato trabalha de segunda a sábado, das 6h às 14h20. Assim que finaliza o expediente, segue para o treino na Vitay Life Saúde, que também o patrocina. O local fica na Ceilândia, onde o karateca reside. Até pouco tempo atrás, Renato treinava no Dojo Iskem Ice, um projeto social da igreja Cristã Evangélica, porém o local foi fechado recentemente.



Renato Santos trabalhando como varredor na Sustentare Saneamento (foto: Divulgação)

A ascensão meteórica do atleta ocorreu graças ao esforço dele, de seus treinadores e, principalmente, do patrocínio da Sustentare Saneamento. “A empresa, além de me patrocinar, me libera no serviço para eu participar das competições. Esse patrocínio caiu do céu, sou muito grato por tudo que a Sustentare faz por mim. Sem esse apoio, eu não teria condições de chegar até aqui”, frisou o karateca.



O maior sonho do Renato era entrar para a Seleção Brasileira de Karatê, ele só não imaginava que a sua estreia seria em solo internacional. "Estou muito ansioso, será a minha primeira viagem internacional e lá estarei representando o Brasil em dois torneios muito importantes. Darei o melhor de mim para trazer duas medalhas de ouro", enfatizou.



Renato pretende continuar trabalhando como gari para conseguir manter a rotina de atleta. Ser gari era algo que ele almejava desde criança e foi o primeiro sonho realizado. Agora, ele quer se aprimorar cada vez mais para se tornar um atleta de referência no karatê brasileiro.