Real Brasília é derrotado de virada pelo Atlético-GO e cai na Copa do Brasil

O segundo torneio mais relevante do país tem dessas: em uma semana te premia, na outra te dá um duro choque de realidade. Não basta ser o atual campeão do Campeonato Candango. O Real Brasília sentiu isso na pele. Quatorze dias após despachar o São Raimundo-RR na primeira fase da Copa do Brasil, o Leão do Planalto teve, mesmo com o gol do meia Guilherme, o rugido abafado pelo Atlético-GO, nesta quarta-feira (6/3), ao perder por 3 x 1 no Estádio Bezerrão, no Gama. Os gols de Shaylon, Alix Vinicius e Emilliano Rodríguez, além de impedirem a classificação inédita ao terceiro mata-mata do torneio, ligou o alerta na diretoria.



Dizem que há males que vêm para o bem. O revés do Real Brasília para o Atlético-GO pode dar o pontapé inicial da reformulação do elenco aurianil para a última cartada do ano na tentativa de não ficar sem calendário nacional na temporada 2025. Embora seja o atual campeão do Distrito Federal, o clube não está classificado para a semifinal da atual edição. É o sétimo colocado e não tem mais aspirações. Portanto, aposta todas as fichas na Série D do Campeonato Brasileiro 2024 para não entrar no grupo dos times fora de série do país.



Para isso, ensaia uma criar uma nova identidade. O primeiro passo é a busca por um treinador. Originalmente vinculado ao elenco feminino do Real do Brasília, o treinador Paulo Giovani Ramos, o Dede, não seguirá a empreitada com os homens. A tendência é que o dono da prancheta seja realocado ao posto com as Leoas, únicas representantes do Distrito Federal na elite do Campeonato Brasileiro da categoria. Dessa forma, o caminho fica livre para a chegada de um novo comandante. Em contato com a reportagem, o presidente do clube, Luís Felipe Belmonte, assegurou o acerto com um profissional da Série D do ano passado.



O jogo

As redes começaram a balançar cedo, com dois minutos. O ponta esquerda Arturzinho iniciou a jogada passando a bola por debaixo das pernas do adversário para Michel Douglas, que deixou na cara do gol para Guilherme finalizar sozinho e abrir o placar para o time da capital. Após o gol, o Real não obteve sucesso na criação de jogadas e foi pressionado no campo ofensivo pelo adversário, terminando a primeira etapa com uma única finalização. Dominando a partida, o Dragão empatou aos 19 minutos, quando Emiliano Rodriguez aproveitou a cobrança de falta de Alejo Cruz para cabecear firme.



Para os últimos 45 minutos, o Atlético-GO retornou ao campo assim como saiu, dominando a bola, mas mais contido. Com menor ofensividade atleticana, o Real conseguiu chegar a grande área, mas não foi suficiente para conseguir marcar o segundo. Já que a bola não entrava de um lado, entrou do outro. Alix ampliou a vantagem aos 29 minutos do segundo tempo, copiando o lance da primeira etapa. Com uma cobrança de falta de Shaylon, Alix apareceu na pequena área para empurrar a redonda para o gol. Shaylon foi responsável por matar o Leão de vez, cobrando o pênalti marcado em Rhaldney aos 40 minutos.



O Real Brasília terá mais de um mês para se preparar para a estreia no compromisso mais importante na temporada. A tabela detalhada do torneio ainda não foi divulgada, mas o calendário base de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) prevê o início da bola rolando em 21 de abril. Apesar do momento de avaliação, nem tudo é considerado prejuízo para a diretoria do Real Brasília. Com a milhagem acumulada nas duas primeiras fases da Copa do Brasil 2024, o clube recebeu uma transferência de pouco mais de R$ 1,7 milhão em premiação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O próximo compromisso do Leão do Planalto será no domingo, às 15h30, contra o Gama, no Defelê, na Vila Planalto.

Ficha técnica



Real Brasília 1 x 3 Atlético-GO

Copa do Brasil

2ª fase (jogo único)

Estádio: Bezerrão, Gama (DF)

Arbitragem: Andre Luiz Skettino (MG)

Público: 1.283

Real Brasília: Pereira; André Martini, Garcia, Felipe, Gabriel Lima; Matheus Dias; Guilherme (Thalles), Caio Mendes (Pedrinho), Lucas, Arthurzinho; Michel Douglas (Tassio). Técnico: Dede

Gol: Guilherme

Cartões amarelos: Felipe Mendes, Arthur Pereira, Caio Mendes

Atlético-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão (Maguinho), Adriano Martins, Alix, Guilherme Romão; Roni (Rhaldney), Gabriel Baralhas, Alejo Cruz (Danielzinho), Shaylon; Luiz Fernando, Emiliano Rodriguez (Daniel). Técnico: Jair Ventura

Gols: Emiliano Rodriguez, Alix Vinicius e Emilliano Rodríguez

Cartões amarelos: Luiz Felipe, Roni, Bruno Tubarão e Daniel

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini