F1: com apendicite, Sainz desfalca Ferrari no GP da Arábia Saudita

A temporada de despedida de Carlos Sainz da Ferrari começou com altos e baixos. Após o terceiro lugar no Grande Prêmio do Bahrein, na estreia da Fórmula 1 em 2024, o espanhol não vai brigar para repetir o lugar no pódio na corrida deste final de semana, na Arábia Saudita. Nesta sexta-feira (8/3), o piloto de 29 anos foi diagnosticado com apendicite e vai precisar passar por uma cirurgia, perdendo a próxima etapa da F1. No lugar dele, o assento da equipe de Maranello será ocupado pelo estreante Oliver Bearman, de 18 anos, participante da F2.

Sainz já havia se queixado de um problema físico na quarta-feira (6/3), por isso ficou fora dos compromissos com a mídia no país árabe. Na quinta-feira (7/3), ele havia atraído olhares por chegar no Circuito de Jeddah com aparência pálida e casaco, mesmo debaixo de sol forte. Mesmo assim, o espanhol participou normalmente dos dois treinos livres e chegou a anotar o melhor tempo na segunda bateria. Com o diagnóstico, o Smooth Operator irá ficar de fora do GP da Arábia Saudita, mas ainda não há confirmação sobre o status dele para a prova da Austrália, em 24 de março.

“Carlos Sainz foi diagnosticado com apendicite e precisará passar por cirurgia. A partir do treino livre 3 e no restante do final de semana, ele será substituído pelo piloto reserva Oliver Bearman. Oliver não irá mais participar da atual rodada do campeonato da F2. A família Ferrari deseja a Carlos uma rápida recuperação”, escreveu a escuderia no X, antigo Twitter.

Com isso, aos 18 anos e 10 meses, Bearman terá a oportunidade de correr pela primeira vez na Fórmula 1 e será o mais jovem a guiar pela Ferrari, o terceiro mais novo de toda a categoria, atrás apenas de Max Verstappen (17 anos e 5 meses) e Lance Stroll (18 anos e 4 meses). Nascido em Chelmsford, na Inglaterra, o britânico já era parte da academia da equipe desde a juventude e tem no currículo títulos da F4 italiana e da ADAC F4, além do terceiro lugar na F3 em 2022 e 6º na F2 ano passado.

Welcoming the 776th @F1 driver to the grid, @OllieBearman!



Ollie becomes the 97th driver to race in F1 for @Ferrari, using the number 38

Atualmente Bearman compete pela Prema na Fórmula 2 e, inclusive, iria largar na pole position antes de ser convocado para o lugar de Sainz. O primeiro compromisso do jovem será nesta sexta (8/3), no treino livre 3, às 10h30, seguido pela qualificação, às 14h. A corrida do GP da Arábia Saudita está marcada para sábado (9/3), às 14h, com transmissão da Band, BandSports e F1 TV.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima