O post de uma professora viralizou e chamou atenção de Adriano Imperador, o camisa 10 do hexacampeonato brasileiro do Flamengo. Tudo começou quando um aluno de 13 anos lançou a pérola de que um dos imperadores do Brasil foi "Adriano do Flamengo".

Lara Vieira, a professora do garoto, comentou sobre o episódio no X (antigo Twitter). “Hoje dando aula um aluno me respondeu que um dos imperadores que o Brasil já teve foi o Adriano do Flamengo”, escreveu a professora.

hoje dando aula um aluno me respondeu que um dos imperadores que o brasil já teve foi o adriano do flamengo — Lara (@whoislarav) March 6, 2024

hoje dando aula um aluno me respondeu que um dos imperadores que o brasil já teve foi o adriano do flamengo — Lara (@whoislarav) March 6, 2024

Na ocasião da resposta, Lara estava dando aula sobre o período imperial do Brasil, na escola em que trabalha em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Historicamente, o Brasil teve dois imperadores entre 1822 (ano da Independência) e 1889 (proclamação da República), sendo eles Dom Pedro I e o filho Dom Pedro II.

O post de Lara viralizou e acabou chegando ao jogador Adriano Imperador, que respondeu ao garoto. "João Miguel, obrigado pelo carinho. Que papai do céu abençoe", escreveu. O camisa 10 do título brasileiro de 2009 ganhou o apelido de ‘imperador’ quando jogava na Itália, na Inter de Milão, uma referência ao xará que foi imperador na Roma Antiga. No Brasil, além do Flamengo, ele teve passagens por São Paulo, Corinthians e Athletico-PR.