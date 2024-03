Verstappen domina todas as sessões e é pole no GP da Arábia Saudita

Tem poucas coisas que Max Verstappen ainda não conquistou na Fórmula 1 nos últimos anos, e largar em primeiro no Circuito de Jeddah agora não é mais uma delas. Dominante, o tricampeão foi o mais rápido em todas as sessões da qualificação desta sexta-feira (8/3) e ficou com a pole position no Grande Prêmio da Arábia Saudita pela primeira vez na carreira. Logo atrás do holandês estará Charles Leclerc, da Ferrari, repetindo a ordem de largada no Bahrein, seguido por Sérgio Perez, da Red Bull.

Após ter sido o mais veloz do grid no primeiro e terceiro treino livre, Verstappen voou na qualificação. A diferença para o segundo foi de décimos nas duas primeiras sessões, mas na decisiva o piloto da Red Bull apertou o ritmo e terminou 0.319 segundos na frente de Leclerc. Com isso, o holandês chegou à 34ª pole position da carreira e se isolou como quinto da história na estatística, atrás de Lewis Hamilton (104), Michael Schumacher (68), Ayrton Senna (65) e Sebastian Vettel (57).

“Foi um dia muito bom, melhoramos o carro de ontem para hoje, o que me deu mais confiança para atacar as curvas de alta velocidade e ir até o limite. Hoje me senti muito bem, é muito louco o quão rápido podemos ir aqui (na Arábia Saudita). Como já vimos no passado, temos corridas malucas aqui e muita coisa pode acontecer, mas estou confiante no nosso ritmo”, disse o tricampeão.

A corrida do GP da Arábia Saudita está marcada para sábado (9/3), às 14h, com transmissão da Band, BandSports e F1 TV. Diferente do padrão, a prova não será no domingo em razão do Ramadã, período sagrado do Islã que começa um dia após a etapa (10/3). Composto por 50 voltas e 27 curvas, a maioria de alta velocidade, o Circuito de Jeddah é o segundo mais rápido da Fórmula 1, atrás apenas de Monza, e nunca repetiu o vencedor. Em três edições, Hamilton (2021), Pérez (2022) e Verstappen (2023) venceram uma cada.

Como foi a classificação

Verstappen demorou um pouco para ir à pista no Q1, mas logo na primeira volta já marcou o melhor tempo e depois fez 1m28s171, até então o giro mais rápido do final de semana em Jeddah. Quem chegou mais perto de surpreender o holandês foi Lance Stroll, da Aston Martin, e Leclerc, completando o top 3. Após Guanyu Zhou bater no último treino livre, os mecânicos da Sauber conseguiram arrumar o carro e liberar o chinês com 2 minutos no relógio, mas não foi suficiente para abrir volta. Sem ter conseguido marcar tempo, ele foi eliminado junto do companheiro de equipe Valtteri Bottas (16º), a dupla da Alpine, Esteban Ocon (17º) e Pierre Gasly (18º), e Logan Sargeant (19º), da Williams.

O Q2 começou logo com bandeira vermelha para tirar a Haas de Nico Hulkenberg de pista, que perdeu potência e precisou parar. Depois, enquanto Verstappen fez o giro mais rápido novamente, os olhos se voltaram para Oliver Bearman, substituindo Carlos Sainz na Ferrari. Guiando o carro do espanhol, o jovem de 18 anos por pouco não conseguiu avançar, ficando apenas 0s036 atrás de Lewis Hamilton. Além dele, ficaram de fora Alexander Albon (12º), Kevin Magnussen (13º), Daniel Ricciardo (14º) e o próprio Hulkenberg (15º), que sequer marcou tempo.

Na última sessão só deu Verstappen, para variar. Sem muitas emoções, o piloto da Red Bull fez 1m27s472 para marcar o melhor giro do final de semana na Arábia Saudita, mais de três centésimos na frente de Leclerc, Perez e Alonso, que completaram as duas primeiras fileiras do grid. Depois, em ordem, ficaram Oscar Piastri (5º), Lando Norris (6º), George Russell (7º), Hamilton (8º), Yuki Tsunoda (9º) e Stroll (10º).

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima