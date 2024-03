NBB: Cerrado cai para o Botafogo e perde chance de se aproximar da vaga

Em mais um confronto direto pelo sonho de estar nos playoffs do NBB pela primeira vez, o Cerrado desperdiçou a chance de abrir vantagem na tabela e perdeu para o Botafogo por 79 x 82, nesta sexta-feira (8/3), no ginásio da Asceb. O alvinegro levou a melhor na última bola após erro dos candangos e venceu a primeira após 11 derrotas consecutivas, encostando na briga por uma vaga na fase de mata-mata da liga..

O destaque da noite foi o ala-armador estadunidense Isaac Thornton, ex-Cerrado, cestinha do confronto pelo Glorioso com 21 pontos. Pelos donos da casa, a dupla Davi Rosseto e Davyion Draper somaram para 32 pontos, ambos com 16. “Era um jogo importante, tínhamos que vencer. Para mim, pessoalmente, estava circulado no meu calendário já há algum tempo, então foi especial. Toda vez que for jogar contra o Cerrado ou alguma das minhas ex-equipes, estarei pronto”, disse Thornton.

“Minha mentalidade é que todo jogo é uma luta, e a organização Botafogo pensa igual. Perdemos 11 seguidas, jogos que foram com placares muito apertados, então sabíamos que eram ajustes para poder vencer e conseguimos. Temos que seguir lutando e aproveitar toda chance de ganhar nos próximos seis jogos para tentar a classificação”, completou o jogador.

Com o resultado, o Cerrado continua em 15º, com o mesmo número de vitórias do Caxias do Sul, mas uma derrota a menos. Logo em seguida, o Botafogo também permanece na mesma colocação, em 17º, primeira fora da zona de classificação, mas apenas um triunfo atrás da dupla.

O jogo

Com os dois times errando pouco no começo do jogo, o Cerrado foi melhor na primeira parcial, principalmente com a dupla de armadores Davi e Buiú. No entanto, depois de terminar o quarto na frente por 23 x 19, o time da casa abusou dos vacilos, com apenas 4 acertos em 15 arremessos e cinco desperdícios de posse de bola. Enquanto isso, o Botafogo aproveitou para encostar no placar e virar para 34 x 39 no intervalo.

Na volta dos vestiários, os candangos chegaram a reassumir a liderança, mas o alvinegro calibrou a mão nos chutes do perímetro e fez aumentar a vantagem para 54 x 62, em especial com Thornton, autor de 12 pontos na parcial.

O Botafogo foi para cima no último quarto e abriu ainda mais na frente, mas o Cerrado foi buscar e colocou o jogo em apenas uma posse nos minutos finais. Ambos os times tiveram uma série de chances para assumir a dianteira, mas quem aproveitou foram os cariocas. Com segundos no relógio, o alvinegro aproveitou os lances livres que teve e ainda viu o adversário errar um passe no que poderia ser um último suspiro, sacramentando o resultado em 79 x 82.

Próximos jogos

As duas equipes voltam à quadra no domingo (10/3). Primeiro, às 11h, o Cerrado recebe outro carioca, o Vasco, novamente no ginásio da Asceb, com transmissão do Star+ e do NBB Basquetepass. Depois, às 16h, é vez do Botafogo visitar o Brasília, no ginásio Nilson Nelson, também passando no serviço de streaming da liga.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima