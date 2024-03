Guará realiza corrida de rua para a criançada

A partir de terça-feira (12), estão abertas as inscrições gratuitas para a etapa Guará da Corrida Kids. A prova ocorre em 26 de maio (domingo), às 9 horas, na Avenida Central do Guará II. A prova tem o objetivo de fomentar a prática esportiva na região e motivar as crianças para a prática esportiva.

O projeto também visa a inclusão de pessoas com deficiência em corridas de rua. De acordo com a organização, mais que a competição, a provinha é um momento de integração e convivência, principalmente, entre crianças com e sem deficiência, para que todas se divertirem. Para deixar o momento ainda mais atrativo, está liberado o uso de fantasias. Podem ser heróis, princesas, policiais e celebridades pops. Tudo está valendo. Além disso, cada criança pode levar um acompanhante para deixar a corrida ainda mais intimista.

A etapa Guará, escolhida para dar abertura a nova fase do projeto, está aberta a crianças e adolescentes de 0 a 14 anos

Promovida pelo grupo Mães e Filhas e pelo Instituto Acreditar, com o apoio da Administração Regional do Guará e da Rádio Guará FM, a Corrida Kids é um projeto de inclusão social de pessoas com mobilidade reduzida em provas de rua.

Corrida Kids

Etapa Guará

26 de maio

9 horas

Avenida Central (Guará II)

Inscrições gratuitas: www.centraldacorrida.com.br

Contribuição: um alimento não perecível (exceto sal)