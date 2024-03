Superliga feminina: Brasília recebe o Bluvolei no Sesi, em Taguatinga

Vindo derrotado, de um jogo emocionante contra o Pinheiros, o Brasília Vôlei tem a chance de se recuperar na tabela e finalmente sair da décima colocação. A equipe brasiliense recebe o SESI Bauru nesta segunda-feira, às 21:30, no Ginásio SESI em Taguatinga. O adversário vem de uma vitória folgada em cima do Bluvolei por 3 sets a 0. Perdendo o jogo e a chance de ficar a dois pontos da classificação para a segunda fase, o Brasília segue estagnado na parte debaixo da tabela somando apenas cinco vitórias. A equipe de São Paulo ocupa a quinta colocação e apesar do último resultado, não vencia há cinco jogos na Superliga.

Faltando três rodadas para o fim da primeira fase da temporada 23/24 da Superliga Feminina de Vôlei, a situação do Brasília está indefinida. A equipe está empatada com o Bluvolei, com 19 pontos. A derrota por 3 sets a 2, de virada, contra o Pinheiros atrasou os planos do Brasília de se aproximar da zona de classificação para as quartas de final. O resultado deixou a equipe candanga a um ponto da vice-lanternagem, correndo risco de rebaixamento. Matematicamente, as candangas ainda têm a possibilidade de ficar entre as oito melhores colocadas, mas terão que conquistar os próximos nove pontos, além de depender dos resultados alheios.

As duas equipes se reencontram em quadra após o jogo do primeiro turno, no qual as paulistas venceram por 3 sets a 1. Após o SESI, os confrontos seguintes serão desafiadores para o Brasília Vôlei. O Brasília vai ao Rio de Janeiro enfrentar o sexto colocado, Fluminense, em 18 de março. Na 22ª rodada o time brasiliense vai para o tudo ou nada na última rodada contra o líder Flamengo, dia 22 de março, em Taguatinga.