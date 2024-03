Neymar faz surpresa para criança com leucemia em Porto Alegre

Neymar realizou sonho do garoto de 12 anos - (crédito: Foto: Reprodução Youtube) Jogada10 Jogada10

O pequeno Luis Fernando completou 12 anos. Assim, o presente de aniversário foi especial. Isso porque enquanto faz o tratamento de quimioterapia no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, o garoto recebeu uma surpresa de Neymar.

Em uma ação de profissionais do hospital, o garoto ganhou vídeos de jogadores que ele gosta. Os profissionais buscaram vídeos com depoimentos do atacante do Al-Hilal e do goleiro do Internacional Rochet.

A médica que cuida do tratamento do garoto, há cerca de um mês, teve a ideia e correu em busca de realizar o sonho do garoto.

“Peguei essa ideia pra mim e fui atrás. E com a ajuda de muitos conhecidos, muitos compartilhamentos, muitas curtidas, a gente alcançou o sonho do Luís”, contou a médica.

Afinal, Luis é apaixonado por Neymar. Aliás, ele usava camiseta do Al-Hilal quando chegou na festinha surpresa.

“Oi, Luís Fernando. Estou passando para te mandar um abraço. Agradecer o carinho, te desejar parabéns e boa recuperação. Fica com Deus, um beijo”, disse Neymar em vídeo.

Os profissionais do hospital contaram ainda que o garoto segue todos os perfis de Neymar nas redes sociais e briga contra críticas ao atacante. Os relatos são de muita emoção em todo hospital, afinal, Luis chorou e não conseguiu falar de tanta felicidade.

Além dos vídeos, Luis Fernando também recebeu uma camisa da Seleção Brasileira de presente.

