Santos quer usar Vila Belmiro para confirmar novo momento

Após uma intensa conversa entre diretoria, comissão técnica e jogadores, o Santos vai jogar as quartas de final do Paulistão, contra a Portuguesa, na Vila Belmiro. Os dirigentes do Peixe queriam atuar na cidade de São Paulo, mas o desejo dos atletas de jogar no Urbano Caldeira falou mais alto. Mas qual o motivo de querer jogar na Baixada Santista?

No entendimento dos jogadores, o estádio é o maior aliado do Peixe nas decisões que estão por vir. A ideia é de confirmar o bom momento da equipe em campo, dona da segunda melhor campanha na fase de grupos do Paulistão. Além disso, os atletas querem trazer de volta o clima hostil ao adversário que caracteriza a Vila Belmiro.

Mesmo após a confirmação do rebaixamento para a Série B e os atos de vandalismo no ano passado, a torcida vem abraçando a equipe neste começo de temporada. Tanto que a Vila Belmiro esteve lotada em todos os jogos que aconteceram neste Paulistão.

Em contrapartida, o presidente Marcelo Teixeira ainda valoriza mandar jogos na capital por conta da questão financeira. Com uma dívida enorme, o mandatário entende que realizar mais partidas na cidade de São Paulo pode fazer bem aos cofres do clube. Contra o São Bernardo, no Morumbis, o Santos levou mais de 50 mil torcedores e alcançou uma renda bruta de mais de R$ 2 milhões.

O planejamento do Santos para jogar na capital

O que pesou também foi o fato de o Santos jogar uma partida eliminatória. Afinal, o Peixe está a um confronto de voltar a disputar uma semifinal de Paulistão, o que não acontece desde 2019. Assim, o acordo foi de atuar as partidas mais importantes na Vila Belmiro.

Caso elimine a Portuguesa e avance para a semifinal, ainda não está acertado se o Santos vai mesmo atuar na Vila Belmiro. Contudo, há a tendência que o Alvinegro Praiano siga na Baixada Santista, ao lado de seu torcedor.

