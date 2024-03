Nova Iguaçu x Vasco no Maracanã: mais de 50 mil ingressos já foram emitidos

Daniel Ramalho/VASCO. ..Imagens de divulgacao somente para uso e exif:ExifOffset: 266 exif:Orientation: 1 exif:PixelXDimension: 600 exif:PixelYDimension: 400 exif:ResolutionUnit: 2 exif:XResolution: 72/1 exif:YResolution: 72/1 jpeg:colorspace: 2 jpeg:sampling-factor: 2x2,1x1,1x1 signature: ca651621384627e6e5fb9b95c485f0da5589d349544a0fe60bd594f33da03fe8 Profiles: Profile-8bim: 203 bytes Profile-exif: 302 bytes Profile-iptc: 191 bytes - (crédito: Daniel RAMALHO/VASCO) Jogada10 Jogada10

Depois de solucionar a novela sobre o local da semifinal do Carioca, o Vasco iniciou a venda de ingressos na última quinta-feira (14). Até o momento, mais de 50 mil ingressos foram emitidos e o setor sul está esgotado. Nesse sentido, no próximo domingo (17), o Cruz-Maltino mede forças com o Nova Iguaçu, às 16h (de Brasília), por uma vaga na decisão do Estadual.

Dessa forma, antes mesmo do clube comunicar a abertura da venda de ingressos, já havia uma fila de mais de 40 mil pessoas no site para comprar ingressos. Cabe lembrar que, após versões divergentes, o consórcio que administra o Maracanã, através de Flamengo e Fluminense, deu o sinal positivo para que a partida pudesse ser realizada no estádio.

O jogo de ida da semifinal entre Vasco e Nova Iguaçu aconteceu no Maracanã, no último domingo (10). Com mando de campo do Cruz-Maltino, o jogo terminou empatado por 1 a 1. Sendo assim, o Carrossel da Baixada tem a vantagem do empate para garantir vaga na final do Carioca. Isso acontece, pois teve melhor campanha na Taça Guanabara.

Confira as informações sobre a venda de ingressos

Abertura das vendas online

Torcida Mandante e SÓCIOS ?14/03 às 17h30

Público Geral: 14/03 às 18h30

Valores por setor

Sul – Inteira R$ 70,00/Meia R$ 35,00/Sócio R$ 52,50

Leste Superior – Inteira R$ 100,00/ Meia – R$ 50,00/Sócio R$75,00

Leste Inferior – Inteira R$ 120,00/ Meia – R$ 60,00/Sócio R$ 90,00

Oeste Inferior – Inteira R$ 120,00/Meia – R$ 60,00/Sócio R$ 75,00

Norte F – R$ 70,00/Meia – R$35,00/Sócio – R$ 52,50

Norte E – (Nova Iguaçu) – R$70,00/Meia – R$35,00

Maracanã Mais – Inteira R$ 400/Desconto Sócio- R$ 275,00

BOM VASCO! ???????? Seja sócio e garanta seu ingresso para lotarmos o Maracanã! ????? ???? https://t.co/J4jMBat2MR#SejaUmGigante#VascoDaGama pic.twitter.com/dTTn2OAcT1 — Sócio Gigante (@sociogigante) March 15, 2024

