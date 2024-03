São Paulo está por detalhes de contratar o zagueiro Sabino

Sabino está próximo de acertar com o São Paulo - (crédito: Foto: Rafael Bandeira/SCR) Jogada10 Jogada10

O São Paulo está por detalhes de acertar a contratação do zagueiro Sabino. O defensor está sem clube desde que deixou o Sport e chegará sem custos ao clube. Aliás, o Tricolor pode acertar com o jogador mesmo depois do fim da janela de transferências, no último dia 7, por que o atleta já estava sem contrato com outra equipe.

Sabino já passou por exames médicos e deve assinar um contrato de produtividade. O clube ainda discute o tempo do vínculo, mas pode ser de três meses ou até o final da temporada. O nome se tornou uma opção nas últimas semanas por que o zagueiro se encaixa nas características procuradas pelo Tricolor desde o início do ano.

Afinal, o técnico Thiago Carpini já vinha pedindo ao clube a chegada de um zagueiro canhoto, lacuna deixada após Beraldo ir para o Paris Saint-Germain. Em 2023, entrou em campo 58 vezes com a camisa do Sport e fez sete gols. O jogador foi revelado pelo Santos, passou pelo Coritiba e estava no Leão da Ilha desde 2021.

Contudo, Sabino não chega para reforçar o Paulistão, já que o período para trocas se encerra nesta sexta-feira (15). Assim, ele deve jogar com a camisa do São Paulo, a Copa do Brasil, o Brasileirão e a Libertadores. Para ser inscrito no Estadual, o defensor precisaria ter sua situação contratual regularizada nas próximas horas. A tendência é de que isso não aconteça. A contratação acabará sendo anunciada nas próximas horas.

