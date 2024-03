Fluminense estreia na elite do futebol feminino neste sábado

Fluminense se prepara para a estreia no Brasileirão A1 de futebol feminino - (crédito: - Foto: Marina Garcia/Fluminense) Jogada10 Jogada10

O Fluminense irá medir forças com o Atlético-MG no próximo sábado (16), em duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro feminino A1. Assim a partida acontece às 15h (de Brasília), no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro.

O confronto marcará a estreia do Tricolor na elite da competição nacional. No último ano, a equipe foi vice-campeão da Série A2 e conquistou o acesso. Após derrotar o JC-AM nas quartas de final, o Fluminense eliminou o Botafogo na semifinal. Na decisão, porém, foi superado pelo Red Bull Bragantino.

Dessa forma, neste início de temporada, o time se reforçou com diversos nomes de jogadoras já experientes. O técnico Hoffmann Túlio falou sobre a preparação para a estreia. Após o confronto, as Guerreiras viajam, na próxima semana, para enfrentar o Internacional e o Grêmio, em partidas válidas pela segunda e terceira rodadas da competição, respectivamente.

“A expectativa é a melhor possível. Trabalhamos o ano passado todo com o sonho de estar na A1. A Copa Rio e a Supercopa foram grandes preparações para a gente, tivemos sete escalações diferentes e, agora, tendo essas definições, vamos começar a ter mais cara de equipe. Temos condições de buscar nossa vaga entre os oito primeiros e vamos trabalhar para isso”, disse o treinador ao site oficial do clube carioca.

