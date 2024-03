Pacaembu instala grama de R$ 6,5 milhões e quer partidas em junho

Pacaembu está cada vez mais próximo de voltar a ter jogos de futebol - (crédito: Foto: Mike Peel/commons wikimedia) Jogada10 Jogada10

O Pacaembu está cada vez mais próximo de ter suas atividades de volta ao local. Nos últimos dias, a empresa Allegra Pacaembu começou a instalar o gramado sintético no estádio. Aliás, estão sendo investidos R$ 6,5 milhões no campo. A intenção é que partidas já sejam realizadas ainda neste primeiro semestre.

O gramado do Pacaembu será igual ao do Allianz Parque, que vem sendo instalado pela WTorre nos últimos dias também. O campo terá um composto de cortiça, material que, segundo a Allegra Pacaembu, empresa que detém a concessão do estádio, se adequa melhor às temperaturas da cidade.

“A memória desse fio (de grama), quando ele é amassado, a volta é diferente de outros gramados. Ele tem tratamento e manutenção quase como um gramado natural. Nós regamos, passamos a máquina, removemos e trocamos a cortiça periodicamente. Hoje a gente pode dizer que, na linha do estádio do Botafogo, o Pacaembu é o próximo melhor gramado sintético no Brasil”, disse o diretor da Allegra.

Assim, a expectativa é que a instalação do gramado termine em dez dias. Depois, será instalada a pista de atletismo, com seis raias. Além disso, as arquibancadas laterais também já estão erguidas.

Quando teremos partidas de futebol no Pacaembu?

O primeiro evento previsto para o estádio é um show do cantor Roberto Carlos, marcado para 19 de abril, para cerca de três mil pessoas. Contudo, futebol deve demorar um pouco mais. Afinal, após prometer entregar o estádio no dia 25 de janeiro, data da final da Copinha, a construtora, agora, quer partidas em junho ou julho.

“Nos próximos 10 dias finalizamos a instalação do gramado e já estaríamos aptos para receber partidas no próximo mês. O Pacaembu não é o principal estádio de nenhum clube, então essa escolha é uma prerrogativa deles. Acho que no final de junho, começo de julho, já estaremos aptos para receber o futebol no Pacaembu”, finalizou o diretor.

Assim, a construtora espera que partidas de futebol aconteçam logo após o final da obra, previsto para o final de junho. Santos, São Paulo e Cruzeiro já tem acordo com o Pacaembu para mandar jogos no local.

