Real Madrid abre queixa após novo caso de racismo contra Vini Jr

O Real Madrid se movimentou e fez uma denúncia junto ao Ministério Público da Espanha após Vini Jr sofrer novos ataques racistas. O clube entrou com uma queixa contra alguns torcedores de Atlético de Madrid e Barcelona. Afinal, nos jogos das equipes pela Champions League, nesta semana, certos grupos proferiram ódio ao atacante brasileiro mais uma vez. A La Liga também tomou a mesma atitude dos Merengues.

Parte da torcida dos Colchoneros se referiu a Vini Jr. como chimpanzé nas adjacências do Cívitas Metropolitano, na última quarta-feira (13). A situação, aliás, ocorreu nas horas que antecederam o confronto entre Atlético e Inter de Milão, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Confira o posicionamento do Real Madrid

O Real Madrid condena esses ataques violentos de racismo, discriminação e ódio que vem sendo produzidos, lamentavelmente de maneira reiterada, contra nosso jogador Vinicius Junior. Nosso clube seguirá trabalhando na defesa dos valores do futebol e do esporte e se manterá firme na luta pela tolerância zero diante de episódios tão repugnantes como os que seguem acontecendo nos últimos tempos, indicaram os Merengues em nota publicada, nesta sexta-feira (15)

A requisição dos Galáticos também envolve o episódio em que alguns torcedores do Barcelona cantavam pedindo a morte de Vini Jr. Afinal, nos arredores do estádio Olímpico de Montjuïc, na última terça-feira (13), o grupo em questão proferia “Vinicius, morra”. Tal situação ocorreu antes do embate entre os Blaugranas e Napoli, também pela partida de volta das oitavas da Liga dos Campeões.

Novo caso de racismo da torcida do Atletico de Madrid com Vini Jr

De acordo com relatos do jornal “As”, parte dos torcedores do Atleti começou a entoar cânticos contra o atacante brasileiro enquanto esperava a chegada do ônibus de sua equipe. Eles fizeram uma espécie de corredor de fogo para recepcionar os Colchoneros com sinalizadores e fumaça.

Assim, modificaram uma canção já cotidiana, que enaltece o Atletico de Madrid, com o intuito de proferir ódio a Vini Jr.

“Alé, alé, alé, Vinicius chimpanzé”, entoavam alguns torcedores.

O atacante brasileiro tomou conhecimento do episódio e foi a público pedir punição a este grupo pela atitude. O camisa 7 do Real Madrid é alvo de ataques racistas já há alguns anos na Espanha. Há registros de episódios com esse mesmo teor de torcedores do Atlético de Madrid, Barcelona e Valencia.

