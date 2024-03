Com retornos importantes, Tite terá elenco quase completo no Fla-Flu

Flamengo se prepara para semifinal do Campeonato Carioca - (crédito: Foto: Marcelo Cortes /CRF) Jogada10 Jogada10

Tite teve uma semana livre de treinos no Flamengo e contou com retornos importantes no Ninho do Urubu. Afinal, Wesley, Ayrton Lucas, Pulgar e Victor Hugo, que vinham lidando com problemas musculares, participaram normalmente da atividade de quinta-feira (14/03). A informação é do “ge”.

Retornos no Flamengo

Portanto, Wesley, Ayrton Lucas, Pulgar e Victor Hugo devem ser relacionados para partida entre Flamengo e Fluminense. Além do quarteto, Tite também deve contar com Gabigol no clássico. O atacante se recuperou da lesão muscular e tem treinado normalmente no Ninho do Urubu.

Apesar dos retornos, Tite conta com um desfalque confirmado no clássico. Afinal, Gerson ainda está se recuperando da cirurgia no rim. O volante retira os pontos do procedimento nesta sexta-feira (15/03) e só deve retornar aos gramados no fim de abril.

Aliás, Flamengo e Fluminense se reencontram neste sábado (16/03), às 21h, no Maracanã, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Os comandados de Tite venceram no jogo de ida por 2 a 0 e podem perder por até dois gols de diferença. Em caso de empate no agregado, os jogadores rubro-negros avançam para decisão. Afinal, fizeram uma melhor campanha no Estadual e foram campeões da Taça Guanabara.

