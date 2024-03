Felipão tem um grande problema para o jogo de volta do Atlético contra o América

Felipão tem um problema para armar o Atlético - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético) Jogada10 Jogada10

América e Atlético voltam a campo, na noite de domingo (17), às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Mineiro. No entanto, Luiz Felipe Scolari tem um grande problema para armar sua equipe.

Afinal, ele segue sem Matías Zaracho para o jogo. O atleta está em recuperação no departamento médico e não tem previsão de retorno. Assim, ele não vai figurar entre os relacionados.

Aliás, Zaracho está fora desde fevereiro, no clássico contra o Cruzeiro, quando se lesionou. O clube deseja trabalhar com cautela para o jogador retornar 100%.

No entanto, se não tem Zaracho, Felipão poderá contar com o novo reforço. Brahian Palacios está regularizado e já participa dos treinamentos com os companheiros há mais de uma semana. A tendência é de ser relacionado.

O Atlético entra para o jogo com o conforto de poder perder por até um gol de diferença. Ao Coelho só interessa uma vitória por dois ou mais gols de diferença.

O provável Atlético é: Everson; Saravia, Jemerson, Bruno Fuchs e Arana; Battaglia, Igor Gomes (Alan Franco) e Scarpa; Alisson, Hulk e Paulinho.

