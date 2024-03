Thomazella projeta duelo eliminatório contra o Santos: “Muito importante’

Thomazella projeta duelo contra o Santos - (crédito: Foto: Divulgação/Portuguesa) Jogada10 Jogada10

A Portuguesa enfrenta o Santos neste domingo (17), às 20h15, na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A Lusa não disputava um jogo desta fase do campeonato desde 2011 e, caso avance às semifinais, será a primeira vez desde 1998. Um dos líderes e pilares da equipe do Canindé, o goleiro Thomazella ressaltou o bom momento vivido pelo clube, que sofreu dificuldades nos últimos anos.

“Nós sabemos da importância que essa classificação teve para a Portuguesa. O clube precisava de voltar a viver momentos como esse, jogando grandes jogos decisivos. Também foi muito importante poder voltar a ter um calendário nacional. Todos estão de parabéns pelo trabalho que vem sendo feito até aqui”, disse o goleiro.

Thomazella é uma figura de liderança neste momento de reconstrução da Portuguesa. O goleiro elogiou a campanha do Santos, adversário deste domingo, mas pontuou que a mentalidade do time precisa ser forte para um jogo como este.

“O Santos é um grande adversário, fez uma excelente campanha na primeira fase e vai jogar dentro de casa. Nós respeitamos muito a equipe do Santos, mas também não podemos entrar em campo com um pensamento pequeno. O nosso grupo é forte, experiente e vamos buscar a classificação”, concluiu.

Além disso, as equipes fazem um duelo de extremos. Afinal, o Peixe fez a segunda melhor campanha do Estadual, ao somar 25 pontos. Por outro lado, a Lusa conquistou apenas 10 e vem com o pior aproveitamento, mas querendo surpreender.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.