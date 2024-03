Adeus Ano Velho, Botafogo!

Botafogo comemora a passagem de ano em Bragança Paulista - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

A classificação do Botafogo à fase de grupos da Libertadores encerra definitivamente o que parecia ser o interminável ano de 2023 para a torcida alvinegra. A frustração em que se transformou o fim da temporada passada teve como requinte de crueldade o risco de o time perder a vaga na principal competição continental. Algo, portanto, quase inacreditável diante da enorme vantagem que escorreu pelas mãos.

A pá de cal para sepultar de vez 2023 começou com a demissão de Tiago Nunes, técnico que fez um péssimo trabalho nos poucos meses de clube. Era ele que a todo momento de insucesso – e foram vários – evocava o fantasma do ano passado, jogando mais pressão sobre os ombros dos jogadores.

Com a saída de Tiago Nunes, a equipe passou, interinamente, às mãos de Fábio Matias, auxiliar técnico permanente do Alvinegro. E o ambiente se transformou. As vitórias vieram, o time eliminou o Aurora, o primeiro rival na briga pela vaga na Liberta, com uma goleada de 6 a 0, no Nilton Santos. Depois, ganhou bem o clássico com o Fluminense, mas já não havia tempo para se classificar às semifinais do Carioca.

O jogo para o Botafogo virar a página

Aí, vieram as duas partidas com o Bragantino, o último obstáculo para a classificação. Vitória por 2 a 1 no Rio e empate em 1 a 1 no interior paulista, jogando todo o segundo tempo com um homem a menos. Agora, com mais tranquilidade, a diretoria pode definir o nome do futuro treinador, já que deixar toda a responsabilidade nas mãos de Fábio Matias não parece ser o ideal.

É fato que 2023 jamais sairá da cabeça dos torcedores do Glorioso. No entanto, era preciso virar essa página e seguir, com o clube pronto para novos voos e ambiciosos projetos. E, para isso, a classificação à Libertadores era fundamental. Feliz Ano Novo, Botafogo!

