Manchester City terá dois desfalques de peso contra o Newcastle

De Bruyne tem lesão na virilha e não enfrenta o Newcastle - (crédito: Marco Bertorello/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Manchester City terá duas baixas de peso para o duelo diante do Newcastle, neste sábado, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. O goleiro Ederson e o meia Kevin de Bruyne deixaram o clássico contra o Liverpool lesionados e serão desfalques para o confronto contra os Magpies.

O brasileiro lesionou-se no lance em que cometeu pênalti em Núñez, que acabou convertido por Mac Allister e que sacramentou o empate em 1 a 1. Em seguida, acabou substituído por Ortega, que deve ser titular contra o Newcastle. Já De Bruyne também não completou a partida por conta de um problema na virilha. Assim, acabou nem sendo convocado pelo técnico Domenico Tedesco para os amistosos contra Irlanda e Inglaterra.

“Ederson está melhorando, espero que ele já esteja bem após a Data Fifa. Mas, amanhã (sábado), ele está fora. Ele terá duas semanas para se recuperar, vamos ver como se sente. De Bruyne já jogou contra o Liverpool com alguns problemas, mas está melhorando”, disse Pep Guardiola, em entrevista coletiva nesta sexta.

A partida diante do Newcastle é a última do Manchester City antes da parada para a Data Fifa. Por conta da lesão, Ederson acabou cortado da Seleção Brasileira para os amistosos contra a Inglaterra, no dia 22, e Espanha, dia 26. Léo Jardim, do Vasco, foi convocado em seu lugar. A expectativa de Guardiola é ter a dupla no duelo decisivo diante do Arsenal, no dia 31, que pode ser decisivo para o título da Premier League. Afinal, os Gunners lideram com um ponto de vantagem sobre os Citizens, que estão em terceiro.

Newcastle eliminou o City da Copa da Liga

Nesta temporada, o Newcastle eliminou o City da Copa da Liga Inglesa. Assim, Pep Guardiola sabe das dificuldades que enfrentará no Etihad Stadium pela Copa da Inglaterra.

“Desde que o técnico Eddie Howe chegou e o pessoal da Arábia Saudita assumiu o time, sempre têm sido jogos duros. Não esperamos nada diferente. Temos uma boa chance jogando em casa, precisamos do apoio da torcida”, finalizou Guardiola.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.