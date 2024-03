Fábio Matias apresenta o melhor início de trabalho no Botafogo desde 2015

Glorioso vive bom momento na temporada - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

Fábio Matias vem tendo um bom início de trabalho no Botafogo. Afinal, os jogadores alvinegros conquistaram cinco vitórias e um empate nos seis primeiros jogos do técnico. É o melhor começo de um treinador pelo Glorioso nos últimos nove anos.

Trabalho de Fábio Matias no Botafogo

Nos seis primeiros jogos do técnico, os jogadores alvinegros conseguiram uma goleada no Nilton Santos, uma vitória diante do Fluminense e um classificação para fase de grupos da Libertadores. O treinador atualmente conta com 88,89% de aproveitamento no Glorioso.

Aliás, o último técnico que começou um trabalho tão bem no Botafogo foi René Simões, há nove anos. O treinador também alcançou 16 pontos nos primeiros seis jogos do Campeonato Carioca de 2015. O Glorioso acabou sendo vice-campeão do Estadual na época.

De 2015 até 2024, 26 técnicos passaram pelo Botafogo e nenhum repetiu os mesmos números de Fábio Matias. O treinador vem trabalhando de forma interina e tem conquistado bons resultados na temporada. No entanto, os dirigentes alvinegros estão em busca de um novo comandante para 2024.

“Hoje eu sou auxiliar permanente. Venho para essa função. No entanto, é lógico que a ideia, eventualmente, é ser treinador mesmo. Se você pegar na minha carreira toda eu nunca fui auxiliar. Todos nós temos nossas ambições. Se o clube entender que o Fábio tem condições e quiser dar continuidade ao trabalho, ótimo. Se não entender e quiser continuar com outro nome, ótimo também”, disse Fábio Matias ao programa “Seleção SporTV”.

