Al-Hilal x Damac: onde assistir e escalações

O imbatível Al-Hilal, de Jorge Jesus, entra em campo neste sábado (16) para enfrentar o Damac, pela 24ª rodada do Campeonato Saudita. A partida será na Kingdom Arena, em Riade, às 16h (horário de Brasília). Em caso de vitória, o Al-Hilal chegará a sua 29ª vitória consecutiva, ampliando o seu feito.

Além disso, o Al-Hilal, líder da competição com 65 pontos (12 de vantagem para o Al-Nassr), não perde há 36 jogos. Por outro lado, o Damac ocupa a sexta posição, somando 34 pontos.

Onde assistir

O canal GOAT, no YouTube, transmite a partida.

Como estão Al-Hilal e Damac

O técnico Jorge Jesus segue sem contar com peças importantes, como Neymar. Dessa forma, o treinador não deve fazer mudanças em sua escalação em comparação com as partidas anteriores.

Aliás, foi justamente contra o Damac que o Al-Hilal teve o seu último empate, no dia 21 de setembro. Assim, a equipe do técnico Cosmin Contra vai tentar, mais uma vez, parar a equipe de Jesus. Mas, para conseguir isso, terá que ter uma postura diferente de suas últimas partidas, já que tem apenas uma vitória nos últimos cinco jogos.

AL-HILAL X DAMAC

Campeonato Saudita – 24ª rodada

Data: 16/03/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Kingdom Arena, em Riade (SAU)

Al-Hilal: Bono; Abdulhamid, Koulibaly, Albulayhi e Renan Lodi; Milinkovic-Savic, Rúben Neves e Al-Faraj; Malcom, Al-Dawsari e Mitrovic. Técnico: Jorge Jesus

Damac: Zeghba; Mohammed, Al-Rashidi, Bedrane e Al-Enezi; Hamed e Antolic; Zain, Stanciu e Kévin N’Koudou; Al-Shahrani. Técnico: Cosmin Contra.

