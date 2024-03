Flamengo x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo venceu o jogo de ida por 2 a 0 - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/CRF) Jogada10 Jogada10

Flamengo e Fluminense definem, na noite deste sábado (16), qual equipe disputará a final do Campeonato Carioca. Com a vitória por 2 a 0 no jogo de ida e por ter a vantagem do empate, o time rubro-negro só ficará de fora da decisão caso o tricolor vença por três gols ou mais. No Maracanã, que mais uma vez receberá um grande público, a bola rola às 21h.

Esse, aliás, será o FlaxFlu de número 450. Na história do confronto, o Flamengo leva vantagem, com 164 vitórias contra 141 do Fluminense, além de 144 empates.

Na outra chave da semifinal, Nova Iguaçu e Vasco decidirão a vaga para a decisão no domingo. As equipes empataram no primeiro jogo por 1 a 1. Aliás, o Orgulho da Baixada, assim como o Flamengo, tem a vantagem do empate (por conta de sua posição na Taça Guanabara).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da Band (TV aberta), da Bandsports (TV fechada) e do Canal Goat (no YouTube).

Como está o Flamengo

Para o clássico deste sábado, o técnico Tite contará com quase todos os jogadores do elenco à disposição. Gabigol, que ficou fora dos últimos jogos, se recuperou de um problema muscular, treinou com o elenco e vai para a partida. Além do camisa 10, Pulgar, Ayrton Lucas, Wesley e Victor Hugo, que desfalcaram as atividades nos primeiros dias da semana, também estão confirmados para o jogo. Assim, a única ausência será o volante Gerson, que se recupera de cirurgia.

Aliás, o Flamengo pode atingir uma marca importante. O Mais Querido está próximo de atingir a marca de 13.000 gols em sua história. Atualmente com 12.998 gols, a equipe pode chegar a esse feito no sábado, caso marque ao menos 2 gols no clássico.

Como está o Fluminense

Se por um lado Tite conta com retorno importante, Fernando Diniz tem dúvidas para o segundo jogo da semifinal. Afinal, Ganso e o Cano não participaram de algumas atividades nos últimos dias e podem ficar fora da partida. Caso sejam desfalques, os substitutos serão, respectivamente, Lima e John Kennedy. Thiago Santos, suspenso, e Samuel Xavier, Marlon e Douglas Costa, com lesões musculares, não jogam o clássico.

Além disso, o Tricolor das Laranjeiras pode começar o jogo com uma formação diferente, já que André treinou, segundo o “ge”, como terceiro zagueiro na véspera da partida.

FLAMENGO X FLUMINENSE

Campeonato Carioca 2024 – Semifinal – Jogo de volta

Data e horário: 16/03/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De LaCruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite

Fluminense: Fábio; Guga, Manoel (Felipe Melo), André, Marcelo; Martinelli, Lima, Renato Augusto; Arias, Keno e John Kennedy. Técnico: Fernando Diniz

Árbitro: Wagner Nascimento Magalhães

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa e Luiz Claudio Regazone

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

