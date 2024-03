Manchester City x Newcastle: escalações e onde assistir

Pep Guardiola durante treinamento do Manchester City - Foto: Divulgação / Man. City - (crédito: Foto: Divulgação / Man. City) Jogada10 Jogada10

No último compromisso do futebol inglês antes da pausa para a Data Fifa, Manchester City e Newcastle se enfrentam neste sábado (16), às 14h30 (de Brasília), pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. O duelo no Etihad Stadium será disputado em jogo único. Ou seja, em caso de empate, a definição da vaga será nos pênaltis.

Como chega o Manchester City

O atual campeão da Copa da Inglaterra terá desfalques importantes o jogo deste sábado. Isto porque o goleiro Ederson e o meia Kevin de Bruyne, lesionados, não estão disponíveis para a partida no Etihad Stadium. O brasileiro machucou a perna no empate com o Liverpool, domingo, e acabou sendo substituído no segundo tempo. O meio-campista também deixou a partida mais cedo e sequer foi convocado para os amistosos da seleção belga. Além disso, Grealish se recupera de lesão e aparece como dúvida.

O time comandado pelo técnico Pep Guardiola busca o bicampeonato da Copa da Inglaterra e terá a chance de se vingar pela eliminação na Copa da Liga Inglesa para o próprio Newcastle.

Como chega o Newcastle

Por outro lado, o Newcastle vê na Copa da Inglaterra uma oportunidade de conquistar um troféu nesta temporada, que foi abaixo do esperado após o grande investimento do clube. Além disso, o título da FA Cup dá uma vaga na Liga Europa, que hoje está a 13 pontos pela Premier League.

Ao mesmo tempo, o time precisa se recuperar de uma derrota por 3 a 2 para o Chelsea, no último compromisso do Newcastle, válido pela Premier League. No entanto, o técnico Eddie Howe terá alguns desfalques neste sábado. Tratam-se do brasileiro Joelinton, do goleiro Nick Pope, Callum Wilson e o lateral-direito Trippier, todos lesionados.

Manchester City x Newcastle

Quartas de final da Copa da Inglaterra

Data e horário: sábado, 16/03/2024, às 14h30 (de Brasília)

Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

Manchester City: Ortega; Kyle Walker, Manuel Akanji e Nathan Aké; Rodri e John Stones; Phil Foden, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne e Julián Álvarez; Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Newcastle: Martin Dúbravka; Fabian Schär, Steve Botman e Dan Burn; Valentino Livramento; Sean Longstaff, Joe Willock, Bruno Guimarães; Alexsander Isak, Antony Gordon, Miguel Almirón. Técnico: Eddie Howe.

Onde assistir: Star+

