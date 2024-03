Juan Sforza, do Vasco, é convocado para a seleção argentina sub-23

Juan Sforza chegou ao Vasco em fevereiro deste ano - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

O volante Juan Sforza, do Vasco, foi convocado para a seleção sub-23 da Argentina. Nesta sexta-feira (15), o técnico Javier Mascherano soltou a lista dos 23 que estarão para os próximos amistosos dos Hermanos.

As partidas da Data Fifa acontecem nos dias 22 e 25 de março, contra a seleção do México, no próprio país mexicano. Sforza terá de se apresentar no dia 18 de março.

CONVOCADO! ???????? O meia Juan Sforza foi convocado para representar a Seleção Argentina Sub-23 na próxima Data FIFA, no período de 18 e 26 de março. O atleta estará em campo nos dois compromissos diante do México, marcados para os dias 22 e 25 de março. Desejamos boa sorte ao… pic.twitter.com/5UMGH6ApIq — Vasco da Gama (@VascodaGama) March 15, 2024

O Cruz-maltino desejou sorte ao jogador. Bom salientar que a convocação não fará com que o jovem argentino seja desfalque. Isso porque ele ainda estará à disposição no domingo – dia 17 -, quando o time enfrenta o Nova Iguaçu, no Maracanã, pela semifinal do Carioca. E voltará a tempo de uma eventual final (jogo de ida é 31 de março).

Ele, aliás, não está cotado para começar a partida em questão. A tendência é que as mudanças no meio-campo sejam as entradas de Medel e Praxedes, com Sforza começando no banco, a exemplo, assim, do que houve na partida de ida.

Sforza no Vasco

O jogador chegou ao Cruz-maltino em fevereiro de 2024, após a disputa do Pré-Olímpico, na Venezuela. Dessa forma, fez cinco partidas sob o comando de Ramón Díaz, sendo apenas uma como titular.

No último jogo, contra o Nova Iguaçu, entrou no intervalo na vaga de Zé Gabriel. Contra o Água Santa, pela Copa do Brasil, jogou apenas oito minutos, mas converteu sua cobrança na disputa de pênaltis, que levou o Vasco adiante na competição.

Confira a convocação completa

